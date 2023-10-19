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В Эстонии считают, что Венгрия станет троянским конем России - РИА Новости, 19.10.2023
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15:36 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/vengriya-1903874239.html
В Эстонии считают, что Венгрия станет троянским конем России
В Эстонии считают, что Венгрия станет троянским конем России - РИА Новости, 19.10.2023
В Эстонии считают, что Венгрия станет троянским конем России
Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, заявил в четверг председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:36
2023-10-19T15:36
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт - РИА Новости. Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, заявил в четверг председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу. Во вторник в Китае состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. По словам Орбана, Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют введенные против Москвы санкции. "Риск состоит в том, что Венгрия может стать настоящим российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, блокируя ключевые решения, направленные на укрепление европейской безопасности и обороны, а также помощь Украине", - сказал Стойческу порталу государственного телерадиовещания ERR. Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила западным СМИ, что ей было "очень-очень неприятно" видеть фотографии, где российский президент и венгерский премьер пожимают друг другу руки. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "лицемерием в кубе" критику со стороны Каллас, поскольку компания ее мужа продолжала вести бизнес с Россией.
https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html
https://ria.ru/20231018/orban-1903583804.html
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в мире, венгрия, россия, эстония, виктор орбан, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Эстония, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
В Эстонии считают, что Венгрия станет троянским конем России

Эстонский депутат: Венгрия может стать троянским конем России в Евросоюзе и НАТО

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание парламента Эстонии
Здание парламента Эстонии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание парламента Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт - РИА Новости. Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, заявил в четверг председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу.
Во вторник в Китае состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. По словам Орбана, Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют введенные против Москвы санкции.
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"Риск состоит в том, что Венгрия может стать настоящим российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, блокируя ключевые решения, направленные на укрепление европейской безопасности и обороны, а также помощь Украине", - сказал Стойческу порталу государственного телерадиовещания ERR.
Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила западным СМИ, что ей было "очень-очень неприятно" видеть фотографии, где российский президент и венгерский премьер пожимают друг другу руки.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "лицемерием в кубе" критику со стороны Каллас, поскольку компания ее мужа продолжала вести бизнес с Россией.
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