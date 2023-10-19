https://ria.ru/20231019/vengriya-1903874239.html

В Эстонии считают, что Венгрия станет троянским конем России

В Эстонии считают, что Венгрия станет троянским конем России - РИА Новости, 19.10.2023

В Эстонии считают, что Венгрия станет троянским конем России

Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, заявил в четверг председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:36

2023-10-19T15:36

2023-10-19T15:36

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россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт - РИА Новости. Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, заявил в четверг председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу. Во вторник в Китае состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. По словам Орбана, Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют введенные против Москвы санкции. "Риск состоит в том, что Венгрия может стать настоящим российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, блокируя ключевые решения, направленные на укрепление европейской безопасности и обороны, а также помощь Украине", - сказал Стойческу порталу государственного телерадиовещания ERR. Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила западным СМИ, что ей было "очень-очень неприятно" видеть фотографии, где российский президент и венгерский премьер пожимают друг другу руки. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "лицемерием в кубе" критику со стороны Каллас, поскольку компания ее мужа продолжала вести бизнес с Россией.

https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html

https://ria.ru/20231018/orban-1903583804.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, россия, эстония, виктор орбан, владимир путин, нато, евросоюз