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США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы - РИА Новости, 19.10.2023
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01:40 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/venesuela-1903727141.html
США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы
США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы - РИА Новости, 19.10.2023
США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы
США разрешили некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией, сообщил американский минфин. РИА Новости, 19.10.2023
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США разрешили некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией, сообщил американский минфин. "Выпущена генлицензия сроком на шесть месяцев, временно разрешающая операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы", - сообщает минфин. В сообщении говорится, что действие генлицензии будет продолжено, если Венесуэла исполнит обязательства по проведению выборов. Другая генлицензия разрешает взаимодействие с государственной золотодобывающей компанией Minerven, говорится в сообщении. Также минфин снимет вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, а также долговыми обязательствами и акциями PDVSA, сообщает минфин.
https://ria.ru/20230925/evropa-1898405328.html
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венесуэла, сша, pdvsa
Венесуэла, США, PDVSA
США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы

Минфин США: Вашингтон разрешил часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы

© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США разрешили некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией, сообщил американский минфин.
«
"Выпущена генлицензия сроком на шесть месяцев, временно разрешающая операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы", - сообщает минфин.
В сообщении говорится, что действие генлицензии будет продолжено, если Венесуэла исполнит обязательства по проведению выборов.
Другая генлицензия разрешает взаимодействие с государственной золотодобывающей компанией Minerven, говорится в сообщении.
Также минфин снимет вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, а также долговыми обязательствами и акциями PDVSA, сообщает минфин.
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