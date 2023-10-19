https://ria.ru/20231019/venesuela-1903727141.html
США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы
США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы - РИА Новости, 19.10.2023
США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы
США разрешили некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией, сообщил американский минфин. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T01:40
2023-10-19T01:40
2023-10-19T01:40
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США разрешили некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией, сообщил американский минфин. "Выпущена генлицензия сроком на шесть месяцев, временно разрешающая операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы", - сообщает минфин. В сообщении говорится, что действие генлицензии будет продолжено, если Венесуэла исполнит обязательства по проведению выборов. Другая генлицензия разрешает взаимодействие с государственной золотодобывающей компанией Minerven, говорится в сообщении. Также минфин снимет вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, а также долговыми обязательствами и акциями PDVSA, сообщает минфин.
https://ria.ru/20230925/evropa-1898405328.html
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венесуэла, сша, pdvsa
США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы
Минфин США: Вашингтон разрешил часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США разрешили некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией, сообщил американский минфин.
«
"Выпущена генлицензия сроком на шесть месяцев, временно разрешающая операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы", - сообщает минфин.
В сообщении говорится, что действие генлицензии будет продолжено, если Венесуэла исполнит обязательства по проведению выборов.
Другая генлицензия разрешает взаимодействие с государственной золотодобывающей компанией Minerven, говорится в сообщении.
Также минфин снимет вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, а также долговыми обязательствами и акциями PDVSA
, сообщает минфин.
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