https://ria.ru/20231019/venesuela-1903727141.html

США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы

США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы - РИА Новости, 19.10.2023

США разрешили часть операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы

США разрешили некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией, сообщил американский минфин. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T01:40

2023-10-19T01:40

2023-10-19T01:40

венесуэла

сша

pdvsa

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США разрешили некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией, сообщил американский минфин. "Выпущена генлицензия сроком на шесть месяцев, временно разрешающая операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы", - сообщает минфин. В сообщении говорится, что действие генлицензии будет продолжено, если Венесуэла исполнит обязательства по проведению выборов. Другая генлицензия разрешает взаимодействие с государственной золотодобывающей компанией Minerven, говорится в сообщении. Также минфин снимет вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, а также долговыми обязательствами и акциями PDVSA, сообщает минфин.

https://ria.ru/20230925/evropa-1898405328.html

венесуэла

сша

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венесуэла, сша, pdvsa