https://ria.ru/20231019/vaktsiny-1903776573.html
В Минздраве рассказали о сроках поставок комбинированных вакцин против кори
В Минздраве рассказали о сроках поставок комбинированных вакцин против кори - РИА Новости, 19.10.2023
В Минздраве рассказали о сроках поставок комбинированных вакцин против кори
Монокоревая вакцина поставлена в регионы России в полном объеме, вакцина, защищающая сразу от кори, паротита и краснухи, будет поставлена в ноябре, заявил... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:11
2023-10-19T11:11
2023-10-19T11:11
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Монокоревая вакцина поставлена в регионы России в полном объеме, вакцина, защищающая сразу от кори, паротита и краснухи, будет поставлена в ноябре, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Минздравом закупленные в полном объеме ди-, три- и монокоревая вакцина. Монокоревая вакцина была поставлена в рамках национального календаря профилактических прививок в июне месяце в полном объеме. Тривакцина будет поставлена в ноябре месяце, а двухкомпонентная вакцина до декабря месяца этого года", - сказал Глаголев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, отвечая на вопрос депутатов о поставках коревых вакцин в регионы. Он отметил, что объем вакцин, которые поступают в регионы, складывается из двух составляющих - это вакцины национального календаря профилактических прививок, куда входят ди- и трикомпонентные вакцины, а также вакцины, применяемые для подчищающей иммунизации, куда входят моновакцины. Дивакцина - вакцина, защищающая сразу от кори и паротита. Тривакцина - вакцина от кори, краснухи и паротита.
https://ria.ru/20231006/vaktsina-1901064766.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Минздраве рассказали о сроках поставок комбинированных вакцин против кори
Вакцины, защищающие от кори, краснухи и паротита, поставят в регионы в ноябре
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Монокоревая вакцина поставлена в регионы России в полном объеме, вакцина, защищающая сразу от кори, паротита и краснухи, будет поставлена в ноябре, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Минздравом закупленные в полном объеме ди-, три- и монокоревая вакцина. Монокоревая вакцина была поставлена в рамках национального календаря профилактических прививок в июне месяце в полном объеме. Тривакцина будет поставлена в ноябре месяце, а двухкомпонентная вакцина до декабря месяца этого года", - сказал Глаголев на заседании комитета Госдумы
по охране здоровья, отвечая на вопрос депутатов о поставках коревых вакцин в регионы.
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Он отметил, что объем вакцин, которые поступают в регионы, складывается из двух составляющих - это вакцины национального календаря профилактических прививок, куда входят ди- и трикомпонентные вакцины, а также вакцины, применяемые для подчищающей иммунизации, куда входят моновакцины.
Дивакцина - вакцина, защищающая сразу от кори и паротита. Тривакцина - вакцина от кори, краснухи и паротита.
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