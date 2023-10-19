https://ria.ru/20231019/vaktsiny-1903776573.html

В Минздраве рассказали о сроках поставок комбинированных вакцин против кори

В Минздраве рассказали о сроках поставок комбинированных вакцин против кори - РИА Новости, 19.10.2023

В Минздраве рассказали о сроках поставок комбинированных вакцин против кори

Монокоревая вакцина поставлена в регионы России в полном объеме, вакцина, защищающая сразу от кори, паротита и краснухи, будет поставлена в ноябре, заявил... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:11

2023-10-19T11:11

2023-10-19T11:11

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766084_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0c61b333cac4034c748ad5d8801a0b79.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Монокоревая вакцина поставлена в регионы России в полном объеме, вакцина, защищающая сразу от кори, паротита и краснухи, будет поставлена в ноябре, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Минздравом закупленные в полном объеме ди-, три- и монокоревая вакцина. Монокоревая вакцина была поставлена в рамках национального календаря профилактических прививок в июне месяце в полном объеме. Тривакцина будет поставлена в ноябре месяце, а двухкомпонентная вакцина до декабря месяца этого года", - сказал Глаголев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, отвечая на вопрос депутатов о поставках коревых вакцин в регионы. Он отметил, что объем вакцин, которые поступают в регионы, складывается из двух составляющих - это вакцины национального календаря профилактических прививок, куда входят ди- и трикомпонентные вакцины, а также вакцины, применяемые для подчищающей иммунизации, куда входят моновакцины. Дивакцина - вакцина, защищающая сразу от кори и паротита. Тривакцина - вакцина от кори, краснухи и паротита.

https://ria.ru/20231006/vaktsina-1901064766.html

https://ria.ru/20231003/poliomielit-1900204102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф