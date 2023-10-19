https://ria.ru/20231019/ukraina-1903868082.html
На Украине завели дело против лидера партии "Союз левых сил"
На Украине завели дело против лидера партии "Союз левых сил" - РИА Новости, 19.10.2023
На Украине завели дело против лидера партии "Союз левых сил"
Служба безопасности Украины сообщила в четверг, что заочно предъявила обвинение лидеру запрещенной в стране партии "Союз левых сил Максиму Гольдарбу за... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:18
2023-10-19T15:18
2023-10-19T15:22
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в четверг, что заочно предъявила обвинение лидеру запрещенной в стране партии "Союз левых сил Максиму Гольдарбу за поддержку действий России. "Служба безопасности собрала доказательную базу противоправной деятельности на колаборанта Максима Гольдарба - экс-ведущего телеканалов (украинского оппозиционного политика Виктора - ред.) Медведчука и лидера запрещенной на Украине политпартии "Союз левых сил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В спецслужбе утверждают, что Гольдарб якобы распространял в соцсетях и в эфире российских телеканалов "фейковую" информацию о деятельности руководства Украины, дезинформировал о ситуации внутри страны. По данным ведомства, Гольдарб после начала спецоперации РФ на Украине покинул Киев и активно поддерживал РФ. Ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса: "Коллаборационная деятельность" и "Оправдание агрессии РФ, глорификация ее участников". В июне 2022 года суд во Львове запретил деятельность партии "Союз левых сил".
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В мире, Украина, Россия, Киев, Максим Гольдарб, Служба безопасности Украины
На Украине завели дело против лидера партии "Союз левых сил"
На Украине завели дело против лидера партии "Союз левых сил" за поддержку России