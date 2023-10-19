https://ria.ru/20231019/ukraina-1903868082.html

На Украине завели дело против лидера партии "Союз левых сил"

На Украине завели дело против лидера партии "Союз левых сил" - РИА Новости, 19.10.2023

На Украине завели дело против лидера партии "Союз левых сил"

Служба безопасности Украины сообщила в четверг, что заочно предъявила обвинение лидеру запрещенной в стране партии "Союз левых сил Максиму Гольдарбу за... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:18

2023-10-19T15:18

2023-10-19T15:22

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в четверг, что заочно предъявила обвинение лидеру запрещенной в стране партии "Союз левых сил Максиму Гольдарбу за поддержку действий России. "Служба безопасности собрала доказательную базу противоправной деятельности на колаборанта Максима Гольдарба - экс-ведущего телеканалов (украинского оппозиционного политика Виктора - ред.) Медведчука и лидера запрещенной на Украине политпартии "Союз левых сил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В спецслужбе утверждают, что Гольдарб якобы распространял в соцсетях и в эфире российских телеканалов "фейковую" информацию о деятельности руководства Украины, дезинформировал о ситуации внутри страны. По данным ведомства, Гольдарб после начала спецоперации РФ на Украине покинул Киев и активно поддерживал РФ. Ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса: "Коллаборационная деятельность" и "Оправдание агрессии РФ, глорификация ее участников". В июне 2022 года суд во Львове запретил деятельность партии "Союз левых сил".

https://ria.ru/20231019/religiya-1903833864.html

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в мире, украина, россия, киев, максим гольдарб, служба безопасности украины