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В Газе сообщили об израильских ударах по 19 медицинским учреждениям

В Газе сообщили об израильских ударах по 19 медицинским учреждениям - РИА Новости, 19.10.2023

В Газе сообщили об израильских ударах по 19 медицинским учреждениям

Израильская армия нанесла удары по 19 медучреждениям в сектора Газа, не менее четырех больниц прекратили работу из-за обстрелов, сообщил представитель минздрава РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:22

2023-10-19T14:22

2023-10-19T14:34

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

владимир путин

хамас

оон

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Израильская армия нанесла удары по 19 медучреждениям в сектора Газа, не менее четырех больниц прекратили работу из-за обстрелов, сообщил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра."Израильские нарушения в отношении медучреждений продолжаются, 19 медицинских учреждений подверглись обстрелам", - заявил аль-Кудра на пресс-конференции.Он отметил, что четыре больницы в анклаве прекратили свою работу из-за прямых попаданий. Представитель минздрава также заявил, что в больницах отсутствуют запасы медикаментов и топлива."Работа 14 медицинских центров по оказанию первичной помощи, принадлежащих минздраву Газы, приостановлена из-за перебоев в подаче электроэнергии и нехватки топлива", - заявил аль-Кудра.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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Эксклюзивные кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети. Разбор завалов продолжается. 2023-10-19T14:22 true PT1M01S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, владимир путин, хамас, оон