https://ria.ru/20231019/ubiystvo-1903750972.html

В Подмосковье убиты двое родственников Стаса Намина

В Подмосковье убиты двое родственников Стаса Намина - РИА Новости, 19.10.2023

В Подмосковье убиты двое родственников Стаса Намина

В коттедже в Истринском районе Подмосковья нашли тела двух человек с ножевыми ранениями, подозреваемого в убийстве задержали, сообщило управление СК по региону... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:19

2023-10-19T09:19

2023-10-19T10:32

происшествия

московская область (подмосковье)

стас намин

шоубиз

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В коттедже в Истринском районе Подмосковья нашли тела двух человек с ножевыми ранениями, подозреваемого в убийстве задержали, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном домовладении в деревне Крюково тел пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями", — говорится в публикации.Дело возбудили по статье "Убийство двух человек". По подозрению в совершении преступления задержали одного из родственников.Следователи и криминалисты провели осмотр, изучили пятна крови, изъяли нож и молоток, предметы одежды. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что убитые приходятся родственниками известному музыканту Стасу Намину — основателю рок-группы "Цветы".

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), стас намин