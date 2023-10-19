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В Подмосковье убиты двое родственников Стаса Намина
В Подмосковье убиты двое родственников Стаса Намина - РИА Новости, 19.10.2023
В Подмосковье убиты двое родственников Стаса Намина
В коттедже в Истринском районе Подмосковья нашли тела двух человек с ножевыми ранениями, подозреваемого в убийстве задержали, сообщило управление СК по региону... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:19
2023-10-19T09:19
2023-10-19T10:32
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В коттедже в Истринском районе Подмосковья нашли тела двух человек с ножевыми ранениями, подозреваемого в убийстве задержали, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном домовладении в деревне Крюково тел пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями", — говорится в публикации.Дело возбудили по статье "Убийство двух человек". По подозрению в совершении преступления задержали одного из родственников.Следователи и криминалисты провели осмотр, изучили пятна крови, изъяли нож и молоток, предметы одежды. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что убитые приходятся родственниками известному музыканту Стасу Намину — основателю рок-группы "Цветы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), стас намин
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Стас Намин, Шоубиз
В Подмосковье убиты двое родственников Стаса Намина
В Подмосковье нашли тела двух родственников Стаса Намина с ножевыми ранениями
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
В коттедже в Истринском районе Подмосковья нашли тела двух человек с ножевыми ранениями, подозреваемого в убийстве задержали, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале
.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном домовладении в деревне Крюково тел пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями", — говорится в публикации.
Дело возбудили по статье "Убийство двух человек". По подозрению в совершении преступления задержали одного из родственников.
Следователи и криминалисты провели осмотр, изучили пятна крови, изъяли нож и молоток, предметы одежды. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что убитые приходятся родственниками известному музыканту Стасу Намину — основателю рок-группы "Цветы".