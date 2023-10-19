https://ria.ru/20231019/tyumen-1903754339.html

Тюмень станет федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ

Тюмень станет федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ - РИА Новости, 19.10.2023

Тюмень станет федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ

Тюменский цифровой форум "Инфотех" станет федеральной площадкой для обсуждения внедрения технологий искусственного интеллекта, регион к этому готов, заявил... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:43

2023-10-19T09:43

2023-10-19T09:43

общество

технологии

тюмень

тюменская область

россия

валерий фальков

максут шадаев

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Тюменский цифровой форум "Инфотех" станет федеральной площадкой для обсуждения внедрения технологий искусственного интеллекта, регион к этому готов, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. "Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев предложил сделать наш "Инфотех" федеральной площадкой для обсуждения вопросов внедрения технологий ИИ. Мы готовы. Тем более успешный опыт использования искусственного интеллекта уже есть", - сообщил Моор. Губернатор отметил, что технологии искусственного интеллекта уже эффективно используются в региональном здравоохранении, колл-центрах, дорожном хозяйстве и системе "Безопасный город". На открытии форума он пообещал, что таких примеров станет больше. "Мы создали региональный проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Уже сейчас в работе этого офиса на оценке находится двадцать перспективных инициатив, которые мы будем внедрять в порядке отобранного приоритета", - сообщил Моор. XVI цифровой форум "Инфотех-2023" проходит в Тюмени 18 и 19 октября, в нем участвуют около 3,5 тысячи человек из более чем 40 регионов России. В панельной дискуссии "Искусственный интеллект. Стратегия развития до 2030 года" выступили глава минцифры Максут Шадаев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Шадаев во время дискуссии и при общении с журналистами подчеркнул, что Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации, при этом ее успешные проекты масштабируются на другие регионы РФ.

https://ria.ru/20231018/mintsifry-1903526132.html

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тюмень

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, тюмень, тюменская область, россия, валерий фальков, максут шадаев, александр моор