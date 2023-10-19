Тюмень станет федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ
Тюменский форум "Инфотех" станет федеральной площадкой для обсуждения ИИ
© iStock.com / agsandrewИнформационные технологии
© iStock.com / agsandrew
Информационные технологии. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Тюменский цифровой форум "Инфотех" станет федеральной площадкой для обсуждения внедрения технологий искусственного интеллекта, регион к этому готов, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев предложил сделать наш "Инфотех" федеральной площадкой для обсуждения вопросов внедрения технологий ИИ. Мы готовы. Тем более успешный опыт использования искусственного интеллекта уже есть", - сообщил Моор.
Губернатор отметил, что технологии искусственного интеллекта уже эффективно используются в региональном здравоохранении, колл-центрах, дорожном хозяйстве и системе "Безопасный город". На открытии форума он пообещал, что таких примеров станет больше. "Мы создали региональный проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Уже сейчас в работе этого офиса на оценке находится двадцать перспективных инициатив, которые мы будем внедрять в порядке отобранного приоритета", - сообщил Моор.
XVI цифровой форум "Инфотех-2023" проходит в Тюмени 18 и 19 октября, в нем участвуют около 3,5 тысячи человек из более чем 40 регионов России. В панельной дискуссии "Искусственный интеллект. Стратегия развития до 2030 года" выступили глава минцифры Максут Шадаев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Шадаев во время дискуссии и при общении с журналистами подчеркнул, что Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации, при этом ее успешные проекты масштабируются на другие регионы РФ.