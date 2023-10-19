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Тюмень станет федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ - РИА Новости, 19.10.2023
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09:43 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/tyumen-1903754339.html
Тюмень станет федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ
Тюмень станет федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ - РИА Новости, 19.10.2023
Тюмень станет федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ
Тюменский цифровой форум "Инфотех" станет федеральной площадкой для обсуждения внедрения технологий искусственного интеллекта, регион к этому готов, заявил... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:43
2023-10-19T09:43
общество
технологии
тюмень
тюменская область
россия
валерий фальков
максут шадаев
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Тюменский цифровой форум "Инфотех" станет федеральной площадкой для обсуждения внедрения технологий искусственного интеллекта, регион к этому готов, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. "Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев предложил сделать наш "Инфотех" федеральной площадкой для обсуждения вопросов внедрения технологий ИИ. Мы готовы. Тем более успешный опыт использования искусственного интеллекта уже есть", - сообщил Моор. Губернатор отметил, что технологии искусственного интеллекта уже эффективно используются в региональном здравоохранении, колл-центрах, дорожном хозяйстве и системе "Безопасный город". На открытии форума он пообещал, что таких примеров станет больше. "Мы создали региональный проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Уже сейчас в работе этого офиса на оценке находится двадцать перспективных инициатив, которые мы будем внедрять в порядке отобранного приоритета", - сообщил Моор. XVI цифровой форум "Инфотех-2023" проходит в Тюмени 18 и 19 октября, в нем участвуют около 3,5 тысячи человек из более чем 40 регионов России. В панельной дискуссии "Искусственный интеллект. Стратегия развития до 2030 года" выступили глава минцифры Максут Шадаев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Шадаев во время дискуссии и при общении с журналистами подчеркнул, что Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации, при этом ее успешные проекты масштабируются на другие регионы РФ.
https://ria.ru/20231018/mintsifry-1903526132.html
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тюмень
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общество, технологии, тюмень, тюменская область, россия, валерий фальков, максут шадаев, александр моор
Общество, Технологии, Тюмень, Тюменская область, Россия, Валерий Фальков, Максут Шадаев, Александр Моор
Тюмень станет федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ

Тюменский форум "Инфотех" станет федеральной площадкой для обсуждения ИИ

© iStock.com / agsandrewИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© iStock.com / agsandrew
Информационные технологии. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Тюменский цифровой форум "Инфотех" станет федеральной площадкой для обсуждения внедрения технологий искусственного интеллекта, регион к этому готов, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев предложил сделать наш "Инфотех" федеральной площадкой для обсуждения вопросов внедрения технологий ИИ. Мы готовы. Тем более успешный опыт использования искусственного интеллекта уже есть", - сообщил Моор.
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Губернатор отметил, что технологии искусственного интеллекта уже эффективно используются в региональном здравоохранении, колл-центрах, дорожном хозяйстве и системе "Безопасный город". На открытии форума он пообещал, что таких примеров станет больше. "Мы создали региональный проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Уже сейчас в работе этого офиса на оценке находится двадцать перспективных инициатив, которые мы будем внедрять в порядке отобранного приоритета", - сообщил Моор.
XVI цифровой форум "Инфотех-2023" проходит в Тюмени 18 и 19 октября, в нем участвуют около 3,5 тысячи человек из более чем 40 регионов России. В панельной дискуссии "Искусственный интеллект. Стратегия развития до 2030 года" выступили глава минцифры Максут Шадаев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Шадаев во время дискуссии и при общении с журналистами подчеркнул, что Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации, при этом ее успешные проекты масштабируются на другие регионы РФ.
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ОбществоТехнологииТюменьТюменская областьРоссияВалерий ФальковМаксут ШадаевАлександр Моор
 
 
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