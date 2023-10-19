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В АТОР отметили высокий спрос на туры на Новый год и ноябрьские праздники - РИА Новости, 19.10.2023
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Туризм
 
16:15 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/tury-1903886681.html
В АТОР отметили высокий спрос на туры на Новый год и ноябрьские праздники
В АТОР отметили высокий спрос на туры на Новый год и ноябрьские праздники - РИА Новости, 19.10.2023
В АТОР отметили высокий спрос на туры на Новый год и ноябрьские праздники
Спрос россиян на путешествия в период ноябрьских и новогодних праздников вырос в среднем на 30 процентов за год, туристы интересуются в том числе и зарубежными... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:15
2023-10-19T16:15
туризм
новости - туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
куда можно лететь
отдых в россии
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Спрос россиян на путешествия в период ноябрьских и новогодних праздников вырос в среднем на 30 процентов за год, туристы интересуются в том числе и зарубежными направлениями, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Осенью прошлого года объявили (в РФ – ред.) частичную мобилизацию и всем стало немного не до путешествий, это повлияло на спрос и продажи. В 2023 году практически у всех туроператоров мы видим на ноябрьские и на новогодние праздники увеличение спроса в пределах 30 процентов к 2022 году. У некоторых – больше 40 процентов, у других – порядка 20 процентов", – сказала Ломидзе на заседании отраслевой комиссии по туризму и гостиничному бизнесу. По ее словам, несмотря на курс валют и отсутствие стабильности, "люди хотят осенью и на Новый год отправиться в путешествие и готовы так далеко планировать свой отпуск".
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новости - туризм, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Майя Ломидзе, куда можно лететь, отдых в России
В АТОР отметили высокий спрос на туры на Новый год и ноябрьские праздники

АТОР: спрос на туры на ноябрьские и новогодние праздники вырос на 30 процентов

© iStock.com / chokjaДевушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд
Девушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© iStock.com / chokja
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Спрос россиян на путешествия в период ноябрьских и новогодних праздников вырос в среднем на 30 процентов за год, туристы интересуются в том числе и зарубежными направлениями, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Осенью прошлого года объявили (в РФ – ред.) частичную мобилизацию и всем стало немного не до путешествий, это повлияло на спрос и продажи. В 2023 году практически у всех туроператоров мы видим на ноябрьские и на новогодние праздники увеличение спроса в пределах 30 процентов к 2022 году. У некоторых – больше 40 процентов, у других – порядка 20 процентов", – сказала Ломидзе на заседании отраслевой комиссии по туризму и гостиничному бизнесу.
По ее словам, несмотря на курс валют и отсутствие стабильности, "люди хотят осенью и на Новый год отправиться в путешествие и готовы так далеко планировать свой отпуск".
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя Ломидзекуда можно лететьотдых в России
 
 
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