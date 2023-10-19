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Эксперты рассказали, подешевеют ли зимой туры по России - РИА Новости, 19.10.2023
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Туризм
 
14:33 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/tury-1903850369.html
Эксперты рассказали, подешевеют ли зимой туры по России
Эксперты рассказали, подешевеют ли зимой туры по России - РИА Новости, 19.10.2023
Эксперты рассказали, подешевеют ли зимой туры по России
Стоимость путевок по России в предстоящем зимнем сезоне и летом 2024 года вряд ли снизится, считает глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:33
2023-10-19T14:33
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
отдых в россии
туризм
куда поехать
куда можно лететь
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Стоимость путевок по России в предстоящем зимнем сезоне и летом 2024 года вряд ли снизится, считает глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Снижение цен на туристические услуги (по России – ред.) зимой 2023/24 годов и летом 2024 года вряд ли свершится. Цены будут расти. Сложно сказать насколько, но как минимум в пределах инфляции – 7-10 процентов, но, скорее всего, динамика может быть выше. Это не зависит от предпринимателей, это объективная картина", – сказала Ломидзе на заседании Отраслевой комиссии по туризму и гостиничному бизнесу. Она отметила, что зарубежные направления также страдают от роста цен на туры. "Цены в выездном туризме выросли как минимум из-за того, что происходит с курсом. Себестоимость в некоторых странах объективно тоже была повышена, в частности, в Турции. Были такие моменты, когда Таиланд был даже равен отдыху в Турции, а Арабские Эмираты – чуть дешевле. Хотя традиционно Турция всегда была самым доступным направлением", – пояснила глава АТОР. "Не уверена, что сохранится такая диспропорция между разными направлениями летом 2024 года, но, безусловно, стоимость будет зависеть от курса и ситуации на перечисленных рынках, так как туда ездят не только российские туристы", – добавила она.
https://ria.ru/20231019/turpotok-1903818324.html
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, отдых в россии, туризм, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Майя Ломидзе, отдых в России, Туризм, куда поехать, куда можно лететь
Эксперты рассказали, подешевеют ли зимой туры по России

АТОР: ждать снижения цен на туры по России предстоящей зимой и летом не стоит

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкТуристы катаются на коньках по льду замерзшего озера Байкал
Туристы катаются на коньках по льду замерзшего озера Байкал - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Стоимость путевок по России в предстоящем зимнем сезоне и летом 2024 года вряд ли снизится, считает глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Снижение цен на туристические услуги (по России – ред.) зимой 2023/24 годов и летом 2024 года вряд ли свершится. Цены будут расти. Сложно сказать насколько, но как минимум в пределах инфляции – 7-10 процентов, но, скорее всего, динамика может быть выше. Это не зависит от предпринимателей, это объективная картина", – сказала Ломидзе на заседании Отраслевой комиссии по туризму и гостиничному бизнесу.
Она отметила, что зарубежные направления также страдают от роста цен на туры. "Цены в выездном туризме выросли как минимум из-за того, что происходит с курсом. Себестоимость в некоторых странах объективно тоже была повышена, в частности, в Турции. Были такие моменты, когда Таиланд был даже равен отдыху в Турции, а Арабские Эмираты – чуть дешевле. Хотя традиционно Турция всегда была самым доступным направлением", – пояснила глава АТОР.
"Не уверена, что сохранится такая диспропорция между разными направлениями летом 2024 года, но, безусловно, стоимость будет зависеть от курса и ситуации на перечисленных рынках, так как туда ездят не только российские туристы", – добавила она.
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ТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя Ломидзеотдых в РоссииТуризмкуда поехатькуда можно лететь
 
 
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