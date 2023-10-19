https://ria.ru/20231019/tserkov-1903966328.html

ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе, есть раненые

ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе, есть раненые - РИА Новости, 19.10.2023

ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе, есть раненые

Греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть раненные, сообщило греческое общественное... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T23:45

2023-10-19T23:45

2023-10-19T23:54

в мире

греция

израиль

кириакос мицотакис

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АФИН, 19 окт - РИА Новости. Греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть раненные, сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на МВД в секторе Газа.На прошлой неделе были сообщения, что церковь разрушена в результате ракетного обстрела, но затем они были опровергнуты. Тогда ракетным ударом был уничтожен дом причта при храме. Теперь сообщается о разрушении здания церкви."Министерство внутренних дел в Газе сообщило об обрушении здания греческой православной церкви Святого Порфирия в центральном городе Газы в результате израильских рейдов и подтвердило наличие раненных среди людей, укрывшихся в церкви. По данным ERT, в храме было 50 человек, большинство из них - дети и женщины", - сообщил телеканал.По данным корреспондента Al-Jazeera в городе Газа, по меньшей мере два человека были убиты и многие получили ранения, сообщает телевидение.Церковь святого Порфирия в Газе принадлежит греческой православной церкви. Это одна из древнейших церквей в регионе, она была построена в начале V века н.э., несколько раз была перестроена.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 12 октября на встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем сообщил, что правительство Греции поддерживает контакт с израильской стороной, чтобы защитить церковь в Газе от ударов израильских вооруженных сил.

https://ria.ru/20231019/prestuplenie-1903962768.html

https://ria.ru/20231018/khirosima-1903713386.html

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в мире, греция, израиль, кириакос мицотакис, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году