https://ria.ru/20231019/trushnin-1903962253.html

МИД считает угрозы военкору Трушнину экстремистской акцией Киева

МИД считает угрозы военкору Трушнину экстремистской акцией Киева - РИА Новости, 19.10.2023

МИД считает угрозы военкору Трушнину экстремистской акцией Киева

Угрозы корреспонденту "Известий" Валентину Трушнину являются очередной экстремистской акцией Киева и прессингом за его честный журналистский труд, заявила... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T23:15

2023-10-19T23:15

2023-10-19T23:17

россия

киев

израиль

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Угрозы корреспонденту "Известий" Валентину Трушнину являются очередной экстремистской акцией Киева и прессингом за его честный журналистский труд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее на сайте "Известий" сообщалось, что 18 октября у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи". Полицейские задержали подозреваемых, девушку и парня, возбуждены уголовные дела о вандализме (статья 214 УК РФ) и угрозе убийством (119 УК РФ), сообщал столичный главк МВД. "Эта очередная экстремистская акция стала еще одним эпизодом в непрерывном психологическом прессинге, который оказывался на Валентина Трушнина украинскими силовиками и их агентурой за его честный, непредвзятый журналистский труд в горячих точках, где бы они ни находились", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства. В столичной прокуратуре ранее подчеркнули, что, поскольку Трушнин является военным корреспондентом и освещает ход СВО, "имеются достаточные основания полагать, что преступные действия связаны с осуществлением им законной профессиональной журналистской деятельности и направлены на ее воспрепятствование".

https://ria.ru/20231018/delo-1903656735.html

россия

киев

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, израиль, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)