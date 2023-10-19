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МИД считает угрозы военкору Трушнину экстремистской акцией Киева - РИА Новости, 19.10.2023
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23:15 19.10.2023 (обновлено: 23:17 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/trushnin-1903962253.html
МИД считает угрозы военкору Трушнину экстремистской акцией Киева
МИД считает угрозы военкору Трушнину экстремистской акцией Киева - РИА Новости, 19.10.2023
МИД считает угрозы военкору Трушнину экстремистской акцией Киева
Угрозы корреспонденту "Известий" Валентину Трушнину являются очередной экстремистской акцией Киева и прессингом за его честный журналистский труд, заявила... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:15
2023-10-19T23:17
россия
киев
израиль
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Угрозы корреспонденту "Известий" Валентину Трушнину являются очередной экстремистской акцией Киева и прессингом за его честный журналистский труд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее на сайте "Известий" сообщалось, что 18 октября у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи". Полицейские задержали подозреваемых, девушку и парня, возбуждены уголовные дела о вандализме (статья 214 УК РФ) и угрозе убийством (119 УК РФ), сообщал столичный главк МВД. "Эта очередная экстремистская акция стала еще одним эпизодом в непрерывном психологическом прессинге, который оказывался на Валентина Трушнина украинскими силовиками и их агентурой за его честный, непредвзятый журналистский труд в горячих точках, где бы они ни находились", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства. В столичной прокуратуре ранее подчеркнули, что, поскольку Трушнин является военным корреспондентом и освещает ход СВО, "имеются достаточные основания полагать, что преступные действия связаны с осуществлением им законной профессиональной журналистской деятельности и направлены на ее воспрепятствование".
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россия, киев, израиль, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Киев, Израиль, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД считает угрозы военкору Трушнину экстремистской акцией Киева

Захарова назвала угрозы Трушнину прессингом за его честный журналистский труд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Угрозы корреспонденту "Известий" Валентину Трушнину являются очередной экстремистской акцией Киева и прессингом за его честный журналистский труд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее на сайте "Известий" сообщалось, что 18 октября у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи". Полицейские задержали подозреваемых, девушку и парня, возбуждены уголовные дела о вандализме (статья 214 УК РФ) и угрозе убийством (119 УК РФ), сообщал столичный главк МВД.
«
"Эта очередная экстремистская акция стала еще одним эпизодом в непрерывном психологическом прессинге, который оказывался на Валентина Трушнина украинскими силовиками и их агентурой за его честный, непредвзятый журналистский труд в горячих точках, где бы они ни находились", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В столичной прокуратуре ранее подчеркнули, что, поскольку Трушнин является военным корреспондентом и освещает ход СВО, "имеются достаточные основания полагать, что преступные действия связаны с осуществлением им законной профессиональной журналистской деятельности и направлены на ее воспрепятствование".
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РоссияКиевИзраильМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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