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FlightRadar: американский беспилотник подал сигнал тревоги в Черном море

FlightRadar: американский беспилотник подал сигнал тревоги в Черном море - РИА Новости, 19.10.2023

FlightRadar: американский беспилотник подал сигнал тревоги в Черном море

Согласно данным сайта FlightRadar24 , американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над акваторией Черного моря. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:26

2023-10-19T11:26

2023-10-19T15:19

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Согласно данным сайта FlightRadar24 , американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над акваторией Черного моря.После подачи сигнала 7600 дрон начал отдаляться от Крыма и направился в сторону Сицилии.Специальный код 7600 означает потерю связи.Американские разведывательные беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Так, на минувшей неделе российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 из-за приближения Global Hawk к госгранице. Только после этого дрон сменил курс.Авиабаза НАТО Сигонелла, где на постоянной основе базируются американские беспилотники, находится на Сицилии.

https://ria.ru/20231019/ispug-1903769595.html

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черное море, су-27, россия, сша, в мире, политика