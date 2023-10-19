FlightRadar: американский беспилотник подал сигнал тревоги в Черном море
RQ-4 Global Hawk подал сигнал потери связи в Черном море и улетел от Крыма
© Фото : U.S. Air ForceСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Согласно данным сайта FlightRadar24 , американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над акваторией Черного моря.
После подачи сигнала 7600 дрон начал отдаляться от Крыма и направился в сторону Сицилии.
Скриншот страницы сайта flightradar24. 19 октября 2023
Скриншот страницы сайта flightradar24. 19 октября 2023
Специальный код 7600 означает потерю связи.
Американские разведывательные беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Так, на минувшей неделе российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 из-за приближения Global Hawk к госгранице. Только после этого дрон сменил курс.
RQ-4 Global Hawk — стратегический беспилотник наиболее крупного класса. Размах крыла в зависимости от версии — до 40 метров (для сравнения: размах крыла пассажирского SuperJet 100 — примерно 28 метров). Взлетный вес аппарата превышает 14 тонн, максимальный потолок — до 20 километров. Global Hawk может находиться в воздухе до 36 часов и летать на дальность более 22 тысяч километров. Дрон оснащен различным разведывательным оборудованием, включающим РЛС, оптико-локационную систему и инфракрасные датчики.
Авиабаза НАТО Сигонелла, где на постоянной основе базируются американские беспилотники, находится на Сицилии.