https://ria.ru/20231019/tramvai-1903852064.html

В Чехии около 30 человек пострадали при столкновении трамваев

В Чехии около 30 человек пострадали при столкновении трамваев - РИА Новости, 19.10.2023

В Чехии около 30 человек пострадали при столкновении трамваев

В чешском городе Пльзене (на юго-западе страны) в четверг столкнулись два трамвая, ранено около 30-35 человек, сообщил журналистам пресс-секретарь Управления... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:37

2023-10-19T14:37

2023-10-19T14:37

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пльзень

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ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. В чешском городе Пльзене (на юго-западе страны) в четверг столкнулись два трамвая, ранено около 30-35 человек, сообщил журналистам пресс-секретарь Управления пожарной охраны Петр Понцар. "На Карловарской улице в Пльзене столкнулись два трамвая, по предварительным данным, ранения получили около 30-35 человек, включая детей. Пожарные извлекают людей из смятых трамваев, медики оказывают помощь пострадавшим", - сообщил Понцар.

https://ria.ru/20230905/moskva-1894304058.html

чехия

пльзень

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Кирилл Волков

в мире, чехия, пльзень