https://ria.ru/20231019/tramvai-1903852064.html
В Чехии около 30 человек пострадали при столкновении трамваев
В Чехии около 30 человек пострадали при столкновении трамваев - РИА Новости, 19.10.2023
В Чехии около 30 человек пострадали при столкновении трамваев
В чешском городе Пльзене (на юго-западе страны) в четверг столкнулись два трамвая, ранено около 30-35 человек, сообщил журналистам пресс-секретарь Управления... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:37
2023-10-19T14:37
2023-10-19T14:37
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ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. В чешском городе Пльзене (на юго-западе страны) в четверг столкнулись два трамвая, ранено около 30-35 человек, сообщил журналистам пресс-секретарь Управления пожарной охраны Петр Понцар. "На Карловарской улице в Пльзене столкнулись два трамвая, по предварительным данным, ранения получили около 30-35 человек, включая детей. Пожарные извлекают людей из смятых трамваев, медики оказывают помощь пострадавшим", - сообщил Понцар.
https://ria.ru/20230905/moskva-1894304058.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, пльзень
В Чехии около 30 человек пострадали при столкновении трамваев
В чешском Пльзене столкнулись два трамвая, пострадали около 30 человек
ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. В чешском городе Пльзене (на юго-западе страны) в четверг столкнулись два трамвая, ранено около 30-35 человек, сообщил журналистам пресс-секретарь Управления пожарной охраны Петр Понцар.
"На Карловарской улице в Пльзене столкнулись два трамвая, по предварительным данным, ранения получили около 30-35 человек, включая детей. Пожарные извлекают людей из смятых трамваев, медики оказывают помощь пострадавшим", - сообщил Понцар.
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