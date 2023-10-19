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В Чехии около 30 человек пострадали при столкновении трамваев - РИА Новости, 19.10.2023
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14:37 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/tramvai-1903852064.html
В Чехии около 30 человек пострадали при столкновении трамваев
В Чехии около 30 человек пострадали при столкновении трамваев - РИА Новости, 19.10.2023
В Чехии около 30 человек пострадали при столкновении трамваев
В чешском городе Пльзене (на юго-западе страны) в четверг столкнулись два трамвая, ранено около 30-35 человек, сообщил журналистам пресс-секретарь Управления... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:37
2023-10-19T14:37
в мире
чехия
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ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. В чешском городе Пльзене (на юго-западе страны) в четверг столкнулись два трамвая, ранено около 30-35 человек, сообщил журналистам пресс-секретарь Управления пожарной охраны Петр Понцар. "На Карловарской улице в Пльзене столкнулись два трамвая, по предварительным данным, ранения получили около 30-35 человек, включая детей. Пожарные извлекают людей из смятых трамваев, медики оказывают помощь пострадавшим", - сообщил Понцар.
https://ria.ru/20230905/moskva-1894304058.html
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в мире, чехия, пльзень
В мире, Чехия, Пльзень
В Чехии около 30 человек пострадали при столкновении трамваев

В чешском Пльзене столкнулись два трамвая, пострадали около 30 человек

© AP Photo / Ozana JaroslavМашина скорой помощи в Чехии
Машина скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Ozana Jaroslav
Машина скорой помощи в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. В чешском городе Пльзене (на юго-западе страны) в четверг столкнулись два трамвая, ранено около 30-35 человек, сообщил журналистам пресс-секретарь Управления пожарной охраны Петр Понцар.
"На Карловарской улице в Пльзене столкнулись два трамвая, по предварительным данным, ранения получили около 30-35 человек, включая детей. Пожарные извлекают людей из смятых трамваев, медики оказывают помощь пострадавшим", - сообщил Понцар.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Москве на крыше трамвая произошло задымление
5 сентября, 14:56
 
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