https://ria.ru/20231019/tos-1903736022.html

Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023

Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

Тяжелые огнеметные системы российской группировки войск "Запад" нанесли удар по скоплению живой силы двух украинских бригад в укрытиях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T05:04

2023-10-19T05:04

2023-10-19T05:04

специальная военная операция на украине

ка-52 "аллигатор"

ми-28

су-34

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы российской группировки войск "Запад" нанесли удар по скоплению живой силы двух украинских бригад в укрытиях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. "Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки", - сказал Зыбинский. Он добавил, что также на купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового. Кроме того, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", два минометных расчета и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки. Общие потери противника составили до 80 человек живой силы, три танка, БТР М113, два пикапа", - подчеркнул Зыбинский.

https://ria.ru/20231017/spetsoperatsiya-1903324986.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ка-52 "аллигатор", ми-28, су-34