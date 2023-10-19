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Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/tos-1903736022.html
Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ
Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ
Тяжелые огнеметные системы российской группировки войск "Запад" нанесли удар по скоплению живой силы двух украинских бригад в укрытиях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T05:04
2023-10-19T05:04
специальная военная операция на украине
ка-52 "аллигатор"
ми-28
су-34
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы российской группировки войск "Запад" нанесли удар по скоплению живой силы двух украинских бригад в укрытиях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. "Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки", - сказал Зыбинский. Он добавил, что также на купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового. Кроме того, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", два минометных расчета и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки. Общие потери противника составили до 80 человек живой силы, три танка, БТР М113, два пикапа", - подчеркнул Зыбинский.
https://ria.ru/20231017/spetsoperatsiya-1903324986.html
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ка-52 "аллигатор", ми-28, су-34
Специальная военная операция на Украине, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Су-34
Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

ТОС группировки "Запад" нанесли удар по скоплению жилой силы двух бригад ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМеханик-водитель проверяет боевую машину тяжелой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк"
Механик-водитель проверяет боевую машину тяжелой огнемётной системы ТОС-1А Солнцепёк - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Механик-водитель проверяет боевую машину тяжелой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы российской группировки войск "Запад" нанесли удар по скоплению живой силы двух украинских бригад в укрытиях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки", - сказал Зыбинский.
Он добавил, что также на купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового.
Кроме того, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", два минометных расчета и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки. Общие потери противника составили до 80 человек живой силы, три танка, БТР М113, два пикапа", - подчеркнул Зыбинский.
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