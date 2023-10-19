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ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей
ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей - РИА Новости, 19.10.2023
ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по обращению "Почты России" соглашается с увеличением тарифов на внутреннюю письменную корреспонденцию - почтовых... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:44
2023-10-19T16:44
2023-10-19T16:44
экономика
технологии
россия
почта россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по обращению "Почты России" соглашается с увеличением тарифов на внутреннюю письменную корреспонденцию - почтовых карточек, писем и бандеролей, в среднем на 6,6%, следует из приказа службы. "Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую АО "Почта России", согласно приложению к настоящему приказу ", - говорится в проекте. Также уточняется, что стоимость отправки корреспонденции с объявленной ценностью увеличится на 6,8%, а в среднем тарифы вырастут на 6,6%. Так, новая цена на пересылку простой почтовой карточки увеличится на 1 рубль, до 20 рублей, а заказной - на 3 рубля, до 51 рубля. Стоимость отправки письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов - на 9 рублей, до 139 рублей. Отправка простой бандероли весом до 100 граммов будет стоить 48 рублей (раньше - 45 рублей), а заказной - 86 рублей (ранее - 81 рубль). В сентябре "Почта России" направила запрос ФАС, чтобы изменить тарифы таким образом. Кроме того, "Почта" предлагала повысить расценки на пересылку простой письменной корреспонденции на 7,3%, заказной - на 6,3%.
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экономика, технологии, россия, почта россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Технологии, Россия, Почта России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей
ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей более чем на 6%
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по обращению "Почты России" соглашается с увеличением тарифов на внутреннюю письменную корреспонденцию - почтовых карточек, писем и бандеролей, в среднем на 6,6%, следует из приказа службы.
"Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую АО "Почта России", согласно приложению к настоящему приказу ", - говорится в проекте.
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Также уточняется, что стоимость отправки корреспонденции с объявленной ценностью увеличится на 6,8%, а в среднем тарифы вырастут на 6,6%.
Так, новая цена на пересылку простой почтовой карточки увеличится на 1 рубль, до 20 рублей, а заказной - на 3 рубля, до 51 рубля. Стоимость отправки письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов - на 9 рублей, до 139 рублей. Отправка простой бандероли весом до 100 граммов будет стоить 48 рублей (раньше - 45 рублей), а заказной - 86 рублей (ранее - 81 рубль).
В сентябре "Почта России" направила запрос ФАС, чтобы изменить тарифы таким образом. Кроме того, "Почта" предлагала повысить расценки на пересылку простой письменной корреспонденции на 7,3%, заказной - на 6,3%.