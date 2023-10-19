Рейтинг@Mail.ru
ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/tarify-1903895334.html
ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей
ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей - РИА Новости, 19.10.2023
ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по обращению "Почты России" соглашается с увеличением тарифов на внутреннюю письменную корреспонденцию - почтовых... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:44
2023-10-19T16:44
экономика
технологии
россия
почта россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148841/24/1488412483_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a8fde5a604b848f60f5cf8a67fe28bc3.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по обращению "Почты России" соглашается с увеличением тарифов на внутреннюю письменную корреспонденцию - почтовых карточек, писем и бандеролей, в среднем на 6,6%, следует из приказа службы. "Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую АО "Почта России", согласно приложению к настоящему приказу ", - говорится в проекте. Также уточняется, что стоимость отправки корреспонденции с объявленной ценностью увеличится на 6,8%, а в среднем тарифы вырастут на 6,6%. Так, новая цена на пересылку простой почтовой карточки увеличится на 1 рубль, до 20 рублей, а заказной - на 3 рубля, до 51 рубля. Стоимость отправки письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов - на 9 рублей, до 139 рублей. Отправка простой бандероли весом до 100 граммов будет стоить 48 рублей (раньше - 45 рублей), а заказной - 86 рублей (ранее - 81 рубль). В сентябре "Почта России" направила запрос ФАС, чтобы изменить тарифы таким образом. Кроме того, "Почта" предлагала повысить расценки на пересылку простой письменной корреспонденции на 7,3%, заказной - на 6,3%.
https://ria.ru/20231019/zakon-1903845018.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148841/24/1488412483_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7db0554b6e1708499aa740b50520d27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, почта россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Технологии, Россия, Почта России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей

ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей более чем на 6%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосылки и бандероли в отделении "Почты России"
Посылки и бандероли в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Посылки и бандероли в отделении "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по обращению "Почты России" соглашается с увеличением тарифов на внутреннюю письменную корреспонденцию - почтовых карточек, писем и бандеролей, в среднем на 6,6%, следует из приказа службы.
"Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую АО "Почта России", согласно приложению к настоящему приказу ", - говорится в проекте.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары
Вчера, 14:21
Также уточняется, что стоимость отправки корреспонденции с объявленной ценностью увеличится на 6,8%, а в среднем тарифы вырастут на 6,6%.
Так, новая цена на пересылку простой почтовой карточки увеличится на 1 рубль, до 20 рублей, а заказной - на 3 рубля, до 51 рубля. Стоимость отправки письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов - на 9 рублей, до 139 рублей. Отправка простой бандероли весом до 100 граммов будет стоить 48 рублей (раньше - 45 рублей), а заказной - 86 рублей (ранее - 81 рубль).
В сентябре "Почта России" направила запрос ФАС, чтобы изменить тарифы таким образом. Кроме того, "Почта" предлагала повысить расценки на пересылку простой письменной корреспонденции на 7,3%, заказной - на 6,3%.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияПочта РоссииФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала