https://ria.ru/20231019/tabak-1903843795.html

Путин ввел штрафы за перевозку немаркированных вейпов сверх нормы

Путин ввел штрафы за перевозку немаркированных вейпов сверх нормы - РИА Новости, 19.10.2023

Путин ввел штрафы за перевозку немаркированных вейпов сверх нормы

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 25 тысяч рублей за перевозку физлицами немаркированной никотинсодержащей продукции, такой как вейпы, РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:19

2023-10-19T14:19

2023-10-19T15:54

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 25 тысяч рублей за перевозку физлицами немаркированной никотинсодержащей продукции, такой как вейпы, сверх разрешенной нормы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Российским законодательством уже несколько лет были ограничены объемы перевозки немаркированной табачной продукции: физлицам можно было перевозить не более 200 таких сигарет, 50 сигар или сигарилл, 250 граммов табака. А летом 2023 года ограничения были распространены на никотинсодержащую продукцию без надлежащей маркировки - допускается перевозка не более 200 изделий с нагреваемым табаком, а также не более 5 единиц другой никотинсодержащей продукции с суммарно не более 20 миллилитров такой жидкости. При этом в Кодексе РФ об административных правонарушениях оставалась ответственность только за незаконное перемещение физическими лицами табачной продукции.Новый закон устраняет пробел и распространяет административный штраф в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей на случаи незаконной перевозки никотинсодержащей продукции - то есть немаркированной и сверх разрешенной нормы. Также, как и в случае с табачной продукцией, предмет нарушения будет подлежать конфискации.Как поясняла РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, необходимость введения данной ответственности возникла в связи с "ростом рынка нелегальной никотинсодержащей продукции из других стран". По ее словам, объем нелегальных электронных сигарет в 2022 году составил порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России.

https://ria.ru/20230418/kurilschiki-1865986500.html

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Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия