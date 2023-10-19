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Сунак заявил о поддержке Израиля со стороны Лондона - РИА Новости, 19.10.2023
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10:39 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/sunak-1903768926.html
Сунак заявил о поддержке Израиля со стороны Лондона
Сунак заявил о поддержке Израиля со стороны Лондона - РИА Новости, 19.10.2023
Сунак заявил о поддержке Израиля со стороны Лондона
Премьер Великобритании Риши Сунак в четверг по прилету в Тель-Авив заявил о безоговорочной поддержке Лондона по отношению к Израилю в нынешнем конфликте с... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:39
2023-10-19T10:39
в мире
израиль
великобритания
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак в четверг по прилету в Тель-Авив заявил о безоговорочной поддержке Лондона по отношению к Израилю в нынешнем конфликте с Палестиной. Его слова приводит портал Ynet.Сунак стал третьим лидером, нанесшим визит солидарности в Израиль после президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца за время эскалации. Ранее выразить поддержку Израилю прилетали различные высокопоставленные чиновники и министры из западных стран. "Прежде всего, я здесь, чтобы выразить солидарность с народом Израиля. Вы пережили ужасный террористический акт, и я хочу, чтобы вы знали, что мы с Великобританией стоим на вашей стороне", - заявил по прилету Сунак.Сунак добавил, что с нетерпением ждет сегодняшних встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Премьер Великобритании прибыл в Израиль на военно-транспортном самолете королевских военно-воздушных сил. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/izrail-1902019124.html
https://ria.ru/20231019/bayden-1903746088.html
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в мире, израиль, великобритания, лондон, олаф шольц, джо байден, риши сунак, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Великобритания, Лондон, Олаф Шольц, Джо Байден, Риши Сунак, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сунак заявил о поддержке Израиля со стороны Лондона

Сунак по прилету в Тель-Авив заявил о поддержке Израиля со стороны Лондона

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак в четверг по прилету в Тель-Авив заявил о безоговорочной поддержке Лондона по отношению к Израилю в нынешнем конфликте с Палестиной. Его слова приводит портал Ynet.
Сунак стал третьим лидером, нанесшим визит солидарности в Израиль после президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца за время эскалации. Ранее выразить поддержку Израилю прилетали различные высокопоставленные чиновники и министры из западных стран.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Глава МИД Великобритании прибыл в Израиль
11 октября, 14:33
"Прежде всего, я здесь, чтобы выразить солидарность с народом Израиля. Вы пережили ужасный террористический акт, и я хочу, чтобы вы знали, что мы с Великобританией стоим на вашей стороне", - заявил по прилету Сунак.
Сунак добавил, что с нетерпением ждет сегодняшних встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.
Премьер Великобритании прибыл в Израиль на военно-транспортном самолете королевских военно-воздушных сил.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине
Вчера, 08:32
 
В миреИзраильВеликобританияЛондонОлаф ШольцДжо БайденРиши СунакХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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