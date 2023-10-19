Суд избрал меру пресечения водителю, наехавшей на женщину в Щелково
Водителю, сбившей женщину в Щелково, запретили использовать телефон и интернет
© Кадр видео очевидцаМесто происшествия, где женщина сбила и переехала девушку в Щелково
© Кадр видео очевидца
Место происшествия, где женщина сбила и переехала девушку в Щелково
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Щелковский суд Московской области избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сотруднице управляющей компании, которая за рулем авто сбила девушку в подмосковном Щёлково, в частности, ей запретили использовать телефон и водить автомобиль, сообщили РИА Новости в суде.
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"Суд постановил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали в суде, добавив, что среди ограничений есть запреты на использование телефона, интернета, вождение автомобиля и общение с другими участниками процесса.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее возле жилого дома в Щелково. По данным областной прокуратуры, пострадавшую с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд.
Как ранее уточнили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области, состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное, она все еще находится под наблюдением.