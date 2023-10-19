https://ria.ru/20231019/sud-1903937803.html

Суд избрал меру пресечения водителю, наехавшей на женщину в Щелково

Суд избрал меру пресечения водителю, наехавшей на женщину в Щелково - РИА Новости, 19.10.2023

Суд избрал меру пресечения водителю, наехавшей на женщину в Щелково

Щелковский суд Московской области избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сотруднице управляющей компании, которая за рулем авто сбила... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T19:28

2023-10-19T19:28

2023-10-19T19:29

происшествия

авто

щелково

московская область (подмосковье)

audi a8

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Щелковский суд Московской области избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сотруднице управляющей компании, которая за рулем авто сбила девушку в подмосковном Щёлково, в частности, ей запретили использовать телефон и водить автомобиль, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали в суде, добавив, что среди ограничений есть запреты на использование телефона, интернета, вождение автомобиля и общение с другими участниками процесса. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее возле жилого дома в Щелково. По данным областной прокуратуры, пострадавшую с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд. Как ранее уточнили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области, состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное, она все еще находится под наблюдением.

https://ria.ru/20231017/delo-1903430519.html

щелково

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, щелково, московская область (подмосковье), audi a8