https://ria.ru/20231019/sud-1903856982.html

Суд отклонил иск обладателя прав на песню "Музыка нас связала" к ТВЦ

Суд отклонил иск обладателя прав на песню "Музыка нас связала" к ТВЦ - РИА Новости, 19.10.2023

Суд отклонил иск обладателя прав на песню "Музыка нас связала" к ТВЦ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Мираж-медиа", обладателя прав на песню "Музыка нас связала" группы "Мираж", требовавшего взыскать с телеканала ТВЦ 300... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:52

2023-10-19T14:52

2023-10-19T14:52

шоубиз

москва

маргарита суханкина

наталья гулькина

светлана разина

мираж

музыка

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Мираж-медиа", обладателя прав на песню "Музыка нас связала" группы "Мираж", требовавшего взыскать с телеканала ТВЦ 300 тысяч рублей за использование произведения без его разрешения в передаче "Кабаре "Черный кот". Как следует из опубликованного решения суда, компания "Мираж-медиа" получила исключительные права на произведение от основателя группы "Мираж" и автора музыки Андрея Литягина. Недовольство истца вызвало исполнение песни бывшей солисткой "Миража" Маргаритой Суханкиной в передаче ответчика в ноябре 2021 года. Компенсацию истец рассчитал как двукратную стоимость легального использования произведения, которая "при сравнимых обстоятельствах обычно составляет 150 тысяч рублей". Кроме того, как установил суд, у ответчика тоже есть лицензия на использование песни всеми способами, кроме публичного исполнения. В суде истец пытался доказать, что исполнение песни Суханкиной во время записи передачи в присутствии большого количества зрителей было публичным, а именно концертным. Публичным исполнением, как разъяснил ранее Верховный суд, становится "представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи". Суд, заслушав истца и ответчика, а также создателя передачи ООО "ГИК" в статусе третьего лица, установил, что съемка "проводилась в закрытой студии, то есть не открытом для свободного посещения месте". На съемочной площадке находились только лица, задействованные в создании программы, в том числе ведущие, исполнители, члены массовки.Советская и российская поп-группа "Мираж", основанная Литягиным в 1986 году, была популярна в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Солистками группы в разные годы были Маргарита Суханкина, Наталья Гулькина, Светлана Разина, Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсиенко, Ирина Салтыкова.

https://ria.ru/20210623/mirazh-1738139219.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

москва, маргарита суханкина , наталья гулькина, светлана разина, мираж, музыка