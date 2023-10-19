https://ria.ru/20231019/sud-1903856982.html
Суд отклонил иск обладателя прав на песню "Музыка нас связала" к ТВЦ
Суд отклонил иск обладателя прав на песню "Музыка нас связала" к ТВЦ - РИА Новости, 19.10.2023
Суд отклонил иск обладателя прав на песню "Музыка нас связала" к ТВЦ
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Мираж-медиа", обладателя прав на песню "Музыка нас связала" группы "Мираж", требовавшего взыскать с телеканала ТВЦ 300... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:52
2023-10-19T14:52
2023-10-19T14:52
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Мираж-медиа", обладателя прав на песню "Музыка нас связала" группы "Мираж", требовавшего взыскать с телеканала ТВЦ 300 тысяч рублей за использование произведения без его разрешения в передаче "Кабаре "Черный кот". Как следует из опубликованного решения суда, компания "Мираж-медиа" получила исключительные права на произведение от основателя группы "Мираж" и автора музыки Андрея Литягина. Недовольство истца вызвало исполнение песни бывшей солисткой "Миража" Маргаритой Суханкиной в передаче ответчика в ноябре 2021 года. Компенсацию истец рассчитал как двукратную стоимость легального использования произведения, которая "при сравнимых обстоятельствах обычно составляет 150 тысяч рублей". Кроме того, как установил суд, у ответчика тоже есть лицензия на использование песни всеми способами, кроме публичного исполнения. В суде истец пытался доказать, что исполнение песни Суханкиной во время записи передачи в присутствии большого количества зрителей было публичным, а именно концертным. Публичным исполнением, как разъяснил ранее Верховный суд, становится "представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи". Суд, заслушав истца и ответчика, а также создателя передачи ООО "ГИК" в статусе третьего лица, установил, что съемка "проводилась в закрытой студии, то есть не открытом для свободного посещения месте". На съемочной площадке находились только лица, задействованные в создании программы, в том числе ведущие, исполнители, члены массовки.Советская и российская поп-группа "Мираж", основанная Литягиным в 1986 году, была популярна в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Солистками группы в разные годы были Маргарита Суханкина, Наталья Гулькина, Светлана Разина, Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсиенко, Ирина Салтыкова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, маргарита суханкина , наталья гулькина, светлана разина, мираж, музыка
Шоубиз, Москва, Маргарита Суханкина , Наталья Гулькина, Светлана Разина, Мираж, Музыка
Суд отклонил иск обладателя прав на песню "Музыка нас связала" к ТВЦ
Суд отклонил иск обладателя прав на песню "Музыка нас связала" к телеканалу ТВЦ
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Мираж-медиа", обладателя прав на песню "Музыка нас связала" группы "Мираж", требовавшего взыскать с телеканала ТВЦ 300 тысяч рублей за использование произведения без его разрешения в передаче "Кабаре "Черный кот".
Как следует из опубликованного решения суда, компания "Мираж-медиа" получила исключительные права на произведение от основателя группы "Мираж" и автора музыки Андрея Литягина.
Недовольство истца вызвало исполнение песни бывшей солисткой "Миража" Маргаритой Суханкиной в передаче ответчика в ноябре 2021 года. Компенсацию истец рассчитал как двукратную стоимость легального использования произведения, которая "при сравнимых обстоятельствах обычно составляет 150 тысяч рублей".
Кроме того, как установил суд, у ответчика тоже есть лицензия на использование песни всеми способами, кроме публичного исполнения. В суде истец пытался доказать, что исполнение песни Суханкиной во время записи передачи в присутствии большого количества зрителей было публичным, а именно концертным.
Публичным исполнением, как разъяснил ранее Верховный суд, становится "представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи".
Суд, заслушав истца и ответчика, а также создателя передачи ООО "ГИК" в статусе третьего лица, установил, что съемка "проводилась в закрытой студии, то есть не открытом для свободного посещения месте". На съемочной площадке находились только лица, задействованные в создании программы, в том числе ведущие, исполнители, члены массовки.
Советская и российская поп-группа "Мираж", основанная Литягиным в 1986 году, была популярна в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Солистками группы в разные годы были Маргарита Суханкина, Наталья Гулькина, Светлана Разина, Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсиенко, Ирина Салтыкова.
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