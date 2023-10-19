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В Москве заочно арестовали бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" Мешкова
В Москве заочно арестовали бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" Мешкова - РИА Новости, 19.10.2023
В Москве заочно арестовали бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" Мешкова
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Мешкова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:42
2023-10-19T10:42
2023-10-19T15:35
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Мешкова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Мешкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции", — уточнил собеседник агентства.Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на следствие, Мешков причастен к хищению более 600 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реконструкцию стендов в НИЦ ракетно-космической промышленности. Это основная структура "Роскосмоса", которая занимается испытаниями жидкостных ракетных двигателей.Сейчас подозреваемый находится за границей, его объявили в международный розыск. По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до десяти лет заключения.Мешков — действительный государственный советник 3-го класса. В 2016 году он возглавил департамент капстроительства "Роскосмоса" и стал советником гендиректора госкорпорации. В 2019-м перешел на должность замначальника департамента в аппарате полпреда президента в Приволжском федеральном округе.
https://ria.ru/20231019/moshennichestvo-1903739277.html
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происшествия, москва, россия, роскосмос
Происшествия, Москва, Россия, Роскосмос
В Москве заочно арестовали бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" Мешкова
"Ъ": бывший топ-менеджер "Роскосмоса" Мешков скрылся от следствия за границей