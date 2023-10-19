https://ria.ru/20231019/starost-1903787353.html

Стало известно, в каком возрасте россияне считают себя старыми

Стало известно, в каком возрасте россияне считают себя старыми - РИА Новости, 19.10.2023

Стало известно, в каком возрасте россияне считают себя старыми

Жители России начинают считать себя старыми после 70 лет, пишет РБК со ссылкой на исследователей из МГУ и Федерального научно-исследовательского... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:49

2023-10-19T11:49

2023-10-19T11:49

общество

россия

михаил мурашко

рбк (медиагруппа)

российская академия наук

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Жители России начинают считать себя старыми после 70 лет, пишет РБК со ссылкой на исследователей из МГУ и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН."Возраст наступления старости в субъективном восприятии россиян в среднем составляет 70,7 года. <…> Ученые в середине 2022 года провели опрос среди 1,2 тысячи россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов страны (репрезентативная выборка). Им задавали вопрос, в каком возрасте наступает старость, с последующим уточнением, когда, по их мнению, наступает старость у мужчин или женщин", – написало издание.При этом для женщин — участниц опроса свойственно отодвигать границы пожилого возраста на более поздний срок: они определяют его наступление в 71,8 года, в то время как мужчины считают, что старость наступает в 69,3 года.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Ожидаемая продолжительность жизни в России растет, на сегодня она составляет 73,4 года.

https://ria.ru/20231004/zhizn-1900389789.html

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общество, россия, михаил мурашко, рбк (медиагруппа), российская академия наук