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Стало известно, в каком возрасте россияне считают себя старыми - РИА Новости, 19.10.2023
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11:49 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/starost-1903787353.html
Стало известно, в каком возрасте россияне считают себя старыми
Стало известно, в каком возрасте россияне считают себя старыми - РИА Новости, 19.10.2023
Стало известно, в каком возрасте россияне считают себя старыми
Жители России начинают считать себя старыми после 70 лет, пишет РБК со ссылкой на исследователей из МГУ и Федерального научно-исследовательского... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:49
2023-10-19T11:49
общество
россия
михаил мурашко
рбк (медиагруппа)
российская академия наук
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Жители России начинают считать себя старыми после 70 лет, пишет РБК со ссылкой на исследователей из МГУ и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН."Возраст наступления старости в субъективном восприятии россиян в среднем составляет 70,7 года. &lt;…&gt; Ученые в середине 2022 года провели опрос среди 1,2 тысячи россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов страны (репрезентативная выборка). Им задавали вопрос, в каком возрасте наступает старость, с последующим уточнением, когда, по их мнению, наступает старость у мужчин или женщин", – написало издание.При этом для женщин — участниц опроса свойственно отодвигать границы пожилого возраста на более поздний срок: они определяют его наступление в 71,8 года, в то время как мужчины считают, что старость наступает в 69,3 года.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Ожидаемая продолжительность жизни в России растет, на сегодня она составляет 73,4 года.
https://ria.ru/20231004/zhizn-1900389789.html
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общество, россия, михаил мурашко, рбк (медиагруппа), российская академия наук
Общество, Россия, Михаил Мурашко, РБК (медиагруппа), Российская академия наук
Стало известно, в каком возрасте россияне считают себя старыми

РБК: россияне считают, что стареют в 70,7 года

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПожилая пара в парке
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Пожилая пара в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Жители России начинают считать себя старыми после 70 лет, пишет РБК со ссылкой на исследователей из МГУ и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
"Возраст наступления старости в субъективном восприятии россиян в среднем составляет 70,7 года. <…> Ученые в середине 2022 года провели опрос среди 1,2 тысячи россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов страны (репрезентативная выборка). Им задавали вопрос, в каком возрасте наступает старость, с последующим уточнением, когда, по их мнению, наступает старость у мужчин или женщин", – написало издание.
При этом для женщин — участниц опроса свойственно отодвигать границы пожилого возраста на более поздний срок: они определяют его наступление в 71,8 года, в то время как мужчины считают, что старость наступает в 69,3 года.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Ожидаемая продолжительность жизни в России растет, на сегодня она составляет 73,4 года.
Пожилая пара на скамейке в парке - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Мурашко сообщил о росте ожидаемой продолжительности жизни в России
4 октября, 12:09
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоРБК (медиагруппа)Российская академия наук
 
 
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