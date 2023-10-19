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Чиновник Госдепа США уволился из-за поставок оружия Израилю - РИА Новости, 19.10.2023
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10:08 19.10.2023 (обновлено: 12:38 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/ssha-1903759999.html
Чиновник Госдепа США уволился из-за поставок оружия Израилю
Чиновник Госдепа США уволился из-за поставок оружия Израилю - РИА Новости, 19.10.2023
Чиновник Госдепа США уволился из-за поставок оружия Израилю
Высокопоставленный чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения президента Джо Байдена поставлять в Израиль оружие на фоне эскалации... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:08
2023-10-19T12:38
в мире
израиль
сша
джо байден
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Высокопоставленный чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения президента Джо Байдена поставлять в Израиль оружие на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщило издание New York Post со ссылкой на аккаунт чиновника в соцсетях. "Я пообещал себе, что останусь (в госдепе – ред.) до тех пор, пока чувствую, что вред, который я могу нанести, можно перевесить добром, которое я могу сделать… Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по... поставкам летального оружия Израилю... я достиг пределов этой договоренности", - приводит издание слова Пола, опубликованные в его профиле в LinkedIn. По информации New York Post, Пол пробыл в госдепе более 10 лет и работал в бюро по военно-политическим вопросам, которое курирует продажу оружия. США уже передали Израилю партию боеприпасов, в том числе для систем ПРО "Железный купол", и обещают продолжение поставок. Байден пообещал обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю.
https://ria.ru/20231018/glava-1903692380.html
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в мире, израиль, сша, джо байден
В мире, Израиль, США, Джо Байден
Чиновник Госдепа США уволился из-за поставок оружия Израилю

Чиновник Госдепа США Джош Пол уволился из-за поставок оружия Израилю

© Фото : Josh Paul/LinkedInДжош Пол
Джош Пол - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Josh Paul/LinkedIn
Джош Пол. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Высокопоставленный чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения президента Джо Байдена поставлять в Израиль оружие на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщило издание New York Post со ссылкой на аккаунт чиновника в соцсетях.
"Я пообещал себе, что останусь (в госдепе – ред.) до тех пор, пока чувствую, что вред, который я могу нанести, можно перевесить добром, которое я могу сделать… Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по... поставкам летального оружия Израилю... я достиг пределов этой договоренности", - приводит издание слова Пола, опубликованные в его профиле в LinkedIn.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Глава Минобороны Израиля заявил о важности поддержки со стороны США
18 октября, 19:41
По информации New York Post, Пол пробыл в госдепе более 10 лет и работал в бюро по военно-политическим вопросам, которое курирует продажу оружия.
США уже передали Израилю партию боеприпасов, в том числе для систем ПРО "Железный купол", и обещают продолжение поставок. Байден пообещал обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю.
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