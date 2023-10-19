https://ria.ru/20231019/ssha-1903759999.html

Чиновник Госдепа США уволился из-за поставок оружия Израилю

Чиновник Госдепа США уволился из-за поставок оружия Израилю - РИА Новости, 19.10.2023

Чиновник Госдепа США уволился из-за поставок оружия Израилю

Высокопоставленный чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения президента Джо Байдена поставлять в Израиль оружие на фоне эскалации... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:08

2023-10-19T10:08

2023-10-19T12:38

в мире

израиль

сша

джо байден

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Высокопоставленный чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения президента Джо Байдена поставлять в Израиль оружие на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщило издание New York Post со ссылкой на аккаунт чиновника в соцсетях. "Я пообещал себе, что останусь (в госдепе – ред.) до тех пор, пока чувствую, что вред, который я могу нанести, можно перевесить добром, которое я могу сделать… Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по... поставкам летального оружия Израилю... я достиг пределов этой договоренности", - приводит издание слова Пола, опубликованные в его профиле в LinkedIn. По информации New York Post, Пол пробыл в госдепе более 10 лет и работал в бюро по военно-политическим вопросам, которое курирует продажу оружия. США уже передали Израилю партию боеприпасов, в том числе для систем ПРО "Железный купол", и обещают продолжение поставок. Байден пообещал обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю.

https://ria.ru/20231018/glava-1903692380.html

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израиль

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, джо байден