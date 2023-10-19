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Чиновник Госдепа США уволился из-за поставок оружия Израилю
Чиновник Госдепа США уволился из-за поставок оружия Израилю - РИА Новости, 19.10.2023
Чиновник Госдепа США уволился из-за поставок оружия Израилю
Высокопоставленный чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения президента Джо Байдена поставлять в Израиль оружие на фоне эскалации... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:08
2023-10-19T10:08
2023-10-19T12:38
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Высокопоставленный чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения президента Джо Байдена поставлять в Израиль оружие на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщило издание New York Post со ссылкой на аккаунт чиновника в соцсетях. "Я пообещал себе, что останусь (в госдепе – ред.) до тех пор, пока чувствую, что вред, который я могу нанести, можно перевесить добром, которое я могу сделать… Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по... поставкам летального оружия Израилю... я достиг пределов этой договоренности", - приводит издание слова Пола, опубликованные в его профиле в LinkedIn. По информации New York Post, Пол пробыл в госдепе более 10 лет и работал в бюро по военно-политическим вопросам, которое курирует продажу оружия. США уже передали Израилю партию боеприпасов, в том числе для систем ПРО "Железный купол", и обещают продолжение поставок. Байден пообещал обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, сша, джо байден
В мире, Израиль, США, Джо Байден
Чиновник Госдепа США уволился из-за поставок оружия Израилю
Чиновник Госдепа США Джош Пол уволился из-за поставок оружия Израилю
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
Высокопоставленный чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения президента Джо Байдена поставлять в Израиль оружие на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщило издание New York Post
со ссылкой на аккаунт чиновника в соцсетях.
"Я пообещал себе, что останусь (в госдепе – ред.) до тех пор, пока чувствую, что вред, который я могу нанести, можно перевесить добром, которое я могу сделать… Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по... поставкам летального оружия Израилю... я достиг пределов этой договоренности", - приводит издание слова Пола, опубликованные в его профиле в LinkedIn.
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По информации New York Post, Пол пробыл в госдепе более 10 лет и работал в бюро по военно-политическим вопросам, которое курирует продажу оружия.
США уже передали Израилю партию боеприпасов, в том числе для систем ПРО "Железный купол", и обещают продолжение поставок. Байден пообещал обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю.
Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля