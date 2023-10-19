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Раненого журналиста Sputnik Акифи перевели из Белгорода в Москву
Раненого журналиста Sputnik Акифи перевели из Белгорода в Москву - РИА Новости, 19.10.2023
Раненого журналиста Sputnik Акифи перевели из Белгорода в Москву
Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:04
2023-10-19T17:04
2023-10-19T17:14
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БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, сообщили журналистам в минздраве Белгородской области.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил РИА Новости, что раненными при ударе дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. По данным врачей, состояние журналиста оценивают как средней тяжести. Пострадавший находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15% тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга."На данный момент он направлен для дальнейшего лечения в Москву, находится в институте Вишневского", - сказал представитель белгородского минздрава, отметив, что местные врачи уже не сопровождают пациента и не могут комментировать его состояние.В ночь на 12 октября система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородом. Обломки упали на частный дом, в котором находилась семья журналиста. В огне погибли родители его супруги и четырехлетняя дочь, самого журналиста Sputnik и его супругу доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Раненого журналиста Sputnik Акифи перевели из Белгорода в Москву
Журналист Sputnik Акифи продолжит лечение в институте Вишневского в Москве
БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, сообщили журналистам в минздраве Белгородской области.
Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев
ранее заявил РИА Новости, что раненными при ударе дрона ВСУ
в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. По данным врачей, состояние журналиста оценивают как средней тяжести. Пострадавший находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15% тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.
"На данный момент он направлен для дальнейшего лечения в Москву, находится в институте Вишневского", - сказал представитель белгородского минздрава, отметив, что местные врачи уже не сопровождают пациента и не могут комментировать его состояние.
В ночь на 12 октября система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородом. Обломки упали на частный дом, в котором находилась семья журналиста. В огне погибли родители его супруги и четырехлетняя дочь, самого журналиста Sputnik и его супругу доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Восстановление супруги раненого журналиста Sputnik займет не менее полугода