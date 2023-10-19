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Раненого журналиста Sputnik Акифи перевели из Белгорода в Москву

Раненого журналиста Sputnik Акифи перевели из Белгорода в Москву - РИА Новости, 19.10.2023

Раненого журналиста Sputnik Акифи перевели из Белгорода в Москву

Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:04

2023-10-19T17:04

2023-10-19T17:14

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БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, сообщили журналистам в минздраве Белгородской области.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил РИА Новости, что раненными при ударе дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. По данным врачей, состояние журналиста оценивают как средней тяжести. Пострадавший находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15% тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга."На данный момент он направлен для дальнейшего лечения в Москву, находится в институте Вишневского", - сказал представитель белгородского минздрава, отметив, что местные врачи уже не сопровождают пациента и не могут комментировать его состояние.В ночь на 12 октября система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородом. Обломки упали на частный дом, в котором находилась семья журналиста. В огне погибли родители его супруги и четырехлетняя дочь, самого журналиста Sputnik и его супругу доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, здоровье - общество, происшествия, белгород, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр