https://ria.ru/20231019/spg-1903637423.html

Придется отступать. Обстоятельства подталкивают Европу к непростому решению

Придется отступать. Обстоятельства подталкивают Европу к непростому решению - РИА Новости, 19.10.2023

Придется отступать. Обстоятельства подталкивают Европу к непростому решению

ЕС по-прежнему остается крупнейшим потребителем российского сжиженного природного газа. Поменялось только направление — с севера на юг. При этом в некоторых... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T08:00

2023-10-19T08:00

2023-10-19T08:08

экономика

европа

евросоюз

газпром

спг

balticconnector

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС по-прежнему остается крупнейшим потребителем российского сжиженного природного газа. Поменялось только направление — с севера на юг. При этом в некоторых недружественных государствах отказались от поставок, однако на фоне ближневосточного конфликта и перекрытия финского газопровода Balticconnector там могут и передумать.Новый форматСпрос на СПГ растет, в том числе за счет европейского рынка. Санкции и повреждение инфраструктуры ограничили использование трубопроводного газа. Российские производители подстраиваются под новые условия, развивая не только крупно-, но и среднетоннажные проекты. В частности, работает "Портовая СПГ" на Балтике мощностью 1,5 миллиона тонн в год."Газпром" запустил этот проект год назад для обслуживания Северо-Западной Европы, однако стратегию пришлось корректировать уже на старте. Сейчас комплекс ориентируется на спотовые поставки. Основные объемы пришлись на Турцию (0,67 миллиона тонн) и Грецию (0,59 миллиона тонн), немного закупили Бразилия и Китай, также станция используется для снабжения Калининградской области. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объясняет, что завод рассчитан прежде всего на ближайших соседей."По СПГ Европа остается для нас ключевым направлением, туда попадает больше половины. Никаких санкций, инфраструктура есть, везти недалеко. Даже при добровольных самоограничениях отдельных стран продается все без остатка", — говорит он.И добавляет: несмотря на небольшой объем производства, среднетоннажные станции способны занять важное место в общей структуре поставок, причем не только СПГ, но и газа в целом.Широкие возможностиГлавная проблема — техническая. "Портовую СПГ" строили с помощью западных технологий, но для средних станций имеются и отечественные наработки. На севере и северо-западе страны есть все необходимое для возведения десятков заводов", — подчеркивает Пикин.Сложности возникают с крупнотоннажными предприятиями, однако и тут "Новатэк" реализует масштабный проект из трех линий сжижения по 6,8 миллиона тонн в год. Это в Мурманской области, энергией обеспечит Кольская АЭС. Если все пойдет по плану, первые две линии запустят в конце 2027 года, а третью — в конце 2029-го.Очень важна цена. Для таких стран, как Индия и Бангладеш, непосильно покупать СПГ по две тысячи долларов, как европейцы в прошлом году. Можно адаптировать имеющиеся заводы к большим мощностям — использовать инфраструктуру "Северных потоков".По оценке Пикина, поставки сжиженного и трубопроводного газа сравнялись. Раньше только по "Северному потоку — 1" проходило больше, чем весь СПГ. Консалтинговая компания "Яков и партнеры" подсчитала, что за 2023-й экспорт по трубе снизится еще в полтора раза, а выручка упадет в два — до 71 миллиарда долларов. Помимо роста внутреннего потребления, ситуацию улучшит увеличение доли СПГ.Благоприятные условияЭто дефицитный товар, поэтому при любой нестабильности цены быстро меняются. Так, на прошлой неделе на фоне повреждения газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию, котировки двинулись вверх. Финны лишились трубопроводного газа, им придется больше покупать сжиженного."От аварии выиграют поставщики, прежде всего США. Прибалтика и Северная Европа предпочитают американские ресурсы", — говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов. Владимир Путин ранее сообщил о двукратном росте европейских закупок за океаном и увеличении ближневосточных поставок. Однако из-за дороговизны предприятия ЕС утрачивают рентабельность и конкурентоспособность.Напряженности добавили события на Ближнем Востоке и угрозы Катара прекратить газоснабжение, если бомбардировки Газы не прекратятся. В результате цены достигали 600 долларов за тысячу кубометров. "Еще несколько месяцев назад было 300-350 долларов, так что это существенно, но сколько продлится — неизвестно. Тут много факторов: всплеск мирового потребления, геополитическая нестабильность, включая возможные действия Дохи или перекрытие Ормузского пролива. Но если обойдется без потрясений, цены постепенно откатятся", — объясняет Пикин.Несмотря на затишье и даже некоторый спад, эксперты не спешат с прогнозами. На строительство новых мощностей по сжижению потребуются годы. Поэтому недружественные Москве страны оставляют себе возможность закупать российские энергоресурсы, тем более что они на 30 процентов дешевле, чем американские.

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

https://ria.ru/20231012/neft-1902044205.html

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экономика, европа, евросоюз, газпром, спг, balticconnector, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году