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Работники мини-зоопарка в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере - РИА Новости, 19.10.2023
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:03 19.10.2023 (обновлено: 16:52 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/spasenie-1903883211.html
Работники мини-зоопарка в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере
Работники мини-зоопарка в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере - РИА Новости, 19.10.2023
Работники мини-зоопарка в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере
Работники мини-зоопарка "Зоополис" в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере, сообщила РИА Новости директор мини-зоопарка Айталина Кодирова. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:03
2023-10-19T16:52
хорошие новости
якутск
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ЯКУТСК, 19 окт — РИА Новости. Работники мини-зоопарка "Зоополис" в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере, сообщила РИА Новости директор мини-зоопарка Айталина Кодирова. "В последние дни к нам обратилось множество неравнодушных людей с просьбой помочь диким уткам, замеченным в замерзших озерах города. В Якутске похолодало, ночью столбики термометров опускаются уже до минус 12 градусов. Сегодня, благодаря жителям и волонтерам фонда "Помоги выжить", мы обнаружили и спасли одну "серую шейку", — рассказала она. По словам Кодировой, операция по спасению утки завершилась благополучно. "Напуганная птица убежала в безопасный центр озера, проигнорировав взятых нами зоопарковских уток. Устав ждать, рисковые мужчины решили спугнуть ее к берегу, ступив на трещащий лед. За пару минут они смогли поймать птицу", — отметила она. Утку передали местному птицеводу, содержащему большое подворье в городе.Кодирова в сентябре рассказывала агентству о спасенной сове со сломанным крылом. Сообщалось о том, что в планах "Зоополиса" открыть реабилитационный центр для птиц.
https://ria.ru/20231019/kosulya-1903763026.html
https://ria.ru/20231012/olenyata-1902227183.html
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якутск
Хорошие новости, Якутск
Работники мини-зоопарка в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере

Работники мини-зоопарка "Зоополис" в Якутске спасли утку на замерзшем озере

© Мини-зоопарк "Зоополис" Дикая утка на замерзшем озере, спасенная сотрудниками мини-зоопарка "Зоополис" в Якутске. Кадр видео
Дикая утка на замерзшем озере, спасенная сотрудниками мини-зоопарка Зоополис в Якутске. Кадр видео
© Мини-зоопарк "Зоополис"
Дикая утка на замерзшем озере, спасенная сотрудниками мини-зоопарка "Зоополис" в Якутске. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 окт — РИА Новости. Работники мини-зоопарка "Зоополис" в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере, сообщила РИА Новости директор мини-зоопарка Айталина Кодирова.
"В последние дни к нам обратилось множество неравнодушных людей с просьбой помочь диким уткам, замеченным в замерзших озерах города. В Якутске похолодало, ночью столбики термометров опускаются уже до минус 12 градусов. Сегодня, благодаря жителям и волонтерам фонда "Помоги выжить", мы обнаружили и спасли одну "серую шейку", — рассказала она.
Полицейские в Ачинске на западе Красноярского края доставили раненую косулю в ветеринарную клинику - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Вчера, 10:18
По словам Кодировой, операция по спасению утки завершилась благополучно.
"Напуганная птица убежала в безопасный центр озера, проигнорировав взятых нами зоопарковских уток. Устав ждать, рисковые мужчины решили спугнуть ее к берегу, ступив на трещащий лед. За пару минут они смогли поймать птицу", — отметила она.
Утку передали местному птицеводу, содержащему большое подворье в городе.
Кодирова в сентябре рассказывала агентству о спасенной сове со сломанным крылом. Сообщалось о том, что в планах "Зоополиса" открыть реабилитационный центр для птиц.
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Хорошие новостиЯкутск
 
 
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