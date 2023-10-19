https://ria.ru/20231019/spasenie-1903883211.html

Работники мини-зоопарка в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере

Работники мини-зоопарка в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере - РИА Новости, 19.10.2023

Работники мини-зоопарка в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере

Работники мини-зоопарка "Зоополис" в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере, сообщила РИА Новости директор мини-зоопарка Айталина Кодирова. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:03

2023-10-19T16:03

2023-10-19T16:52

хорошие новости

якутск

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ЯКУТСК, 19 окт — РИА Новости. Работники мини-зоопарка "Зоополис" в Якутске спасли дикую утку на замерзшем озере, сообщила РИА Новости директор мини-зоопарка Айталина Кодирова. "В последние дни к нам обратилось множество неравнодушных людей с просьбой помочь диким уткам, замеченным в замерзших озерах города. В Якутске похолодало, ночью столбики термометров опускаются уже до минус 12 градусов. Сегодня, благодаря жителям и волонтерам фонда "Помоги выжить", мы обнаружили и спасли одну "серую шейку", — рассказала она. По словам Кодировой, операция по спасению утки завершилась благополучно. "Напуганная птица убежала в безопасный центр озера, проигнорировав взятых нами зоопарковских уток. Устав ждать, рисковые мужчины решили спугнуть ее к берегу, ступив на трещащий лед. За пару минут они смогли поймать птицу", — отметила она. Утку передали местному птицеводу, содержащему большое подворье в городе.Кодирова в сентябре рассказывала агентству о спасенной сове со сломанным крылом. Сообщалось о том, что в планах "Зоополиса" открыть реабилитационный центр для птиц.

https://ria.ru/20231019/kosulya-1903763026.html

https://ria.ru/20231012/olenyata-1902227183.html

якутск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

якутск