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Соболь* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 19.10.2023
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10:42 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/sobol-1903770007.html
Соболь* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах
Соболь* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 19.10.2023
Соболь* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах
Бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"** Любови Соболь* грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:42
2023-10-19T10:42
россия
любовь соболь
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"** Любови Соболь* грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы. "Зарегистрирован протокол в отношении Соболь Л.Э.* по ч. 2, ст. 19.34. Дата рассмотрения не назначена", - сказал собеседник агентства. Протокол выписан из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В 2022 году Соболь* оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение этого закона в предыдущей его редакции. Соболь* внесли в реестр СМИ-иноагентов в мае прошлого года. В России она была объявлена в розыск в связи с двумя судимостями.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Организация признана экстремистской и запрещена в России
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россия, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия
Россия, Любовь Соболь, Фонд борьбы с коррупцией, Москва, Происшествия
Соболь* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах

Соболь грозит новый штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюбовь Соболь* у здания Преображенского суда города Москвы
Любовь Соболь* у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Любовь Соболь* у здания Преображенского суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"** Любови Соболь* грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
«
"Зарегистрирован протокол в отношении Соболь Л.Э.* по ч. 2, ст. 19.34. Дата рассмотрения не назначена", - сказал собеседник агентства.
Протокол выписан из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.
В 2022 году Соболь* оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение этого закона в предыдущей его редакции.
Соболь* внесли в реестр СМИ-иноагентов в мае прошлого года. В России она была объявлена в розыск в связи с двумя судимостями.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация признана экстремистской и запрещена в России
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РоссияЛюбовь СобольФонд борьбы с коррупциейМоскваПроисшествия
 
 
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