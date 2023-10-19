https://ria.ru/20231019/snaryady-1903950840.html

СМИ: США передадут Израилю тысячи снарядов, предназначенных для Украины

СМИ: США передадут Израилю тысячи снарядов, предназначенных для Украины - РИА Новости, 19.10.2023

СМИ: США передадут Израилю тысячи снарядов, предназначенных для Украины

Вашингтон намерен отправить Тель-Авиву десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для Киева, сообщило издание Axios со ссылкой на представителей... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T21:33

2023-10-19T21:33

2023-10-19T23:11

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сша

израиль

украина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

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хамас

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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА новости. Вашингтон намерен отправить Тель-Авиву десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для Киева, сообщило издание Axios со ссылкой на представителей Израиля."Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые были предназначены для Украины", — говорится в публикации.Уточняется, что боеприпасы зарезервировали несколько месяцев назад из собственных арсеналов США, предназначенных для случаев экстренной необходимости. По оценке американских военных, которую приводит издание, передача снарядов Тель-Авиву не окажет непосредственного влияния на боеспособность украинской армии.Ранее сегодня президент США Джо Байден анонсировал запрос конгрессу на выделение беспрецедентного пакета помощи Израилю. Вашингтон уже передал партию боеприпасов, в том числе для "Железного купола". СМИ также сообщали о том, что Соединенные Штаты намерены отправить две системы ПВО "Железный купол" в рамках договоренности обратного лизинга.Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.Как заявил в понедельник представитель военного крыла ХАМАС бригады "Аль-Кассам" Абу Обейда, в секторе Газа находятся около 250 пленных. При этом 22 заложника погибли при израильских ударах, уточнил он.

https://ria.ru/20231019/rassledovanie-1903951346.html

https://ria.ru/20231019/snaryady-1903950029.html

сша

израиль

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в мире, сша, израиль, украина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, хамас, оон, пентагон