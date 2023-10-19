СМИ: бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе
"Страна": бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе
© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ жалуются, что военно-врачебные комиссии на Украине признают условно годными к службе инвалидов и раненых, которых затем отправляют их на фронт, пишет в четверг украинское издание "Страна".
В своем Telegram-канале издание опубликовало видеообращение бойца ВСУ. В нем он утверждает, что в боевых действиях участвует уже пять лет и нуждается в операции. Однако, по его словам, военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к службе, и его снова отправляют на фронт.
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"Нас перевели в 23 бригаду. Всех больных, кто лежит на госпитализации раненый, их снимают с госпитализации и всех бросают под Бахмут (так на Украине называют город Артемовск в ДНР – ред.). На костылях, с имплантами пришли в боевые батальоны… Мне нужна операция, мне отказали. Я звонил на горячую линию в минобороны, генштаб", - говорит в своем обращении военнослужащий. По его словам, в ведомствах, куда он обращался, ему не помогли. Имя бойца не называется.
Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Издание Ukrainian Military Pages 3 сентября сообщало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.