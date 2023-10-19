https://ria.ru/20231019/sluzhba-1903842715.html

СМИ: бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе

СМИ: бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе - РИА Новости, 19.10.2023

СМИ: бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе

Военнослужащие ВСУ жалуются, что военно-врачебные комиссии на Украине признают условно годными к службе инвалидов и раненых, которых затем отправляют их на... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:17

2023-10-19T14:17

2023-10-19T14:17

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

артемовск

украина

донецкая народная республика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ жалуются, что военно-врачебные комиссии на Украине признают условно годными к службе инвалидов и раненых, которых затем отправляют их на фронт, пишет в четверг украинское издание "Страна". В своем Telegram-канале издание опубликовало видеообращение бойца ВСУ. В нем он утверждает, что в боевых действиях участвует уже пять лет и нуждается в операции. Однако, по его словам, военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к службе, и его снова отправляют на фронт. "Нас перевели в 23 бригаду. Всех больных, кто лежит на госпитализации раненый, их снимают с госпитализации и всех бросают под Бахмут (так на Украине называют город Артемовск в ДНР – ред.). На костылях, с имплантами пришли в боевые батальоны… Мне нужна операция, мне отказали. Я звонил на горячую линию в минобороны, генштаб", - говорит в своем обращении военнослужащий. По его словам, в ведомствах, куда он обращался, ему не помогли. Имя бойца не называется. Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Издание Ukrainian Military Pages 3 сентября сообщало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231019/nekhvatka-1903834681.html

https://ria.ru/20231019/kotly-1903761812.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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в мире, здоровье - общество, артемовск, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины