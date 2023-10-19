Рейтинг@Mail.ru
СМИ: бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/sluzhba-1903842715.html
СМИ: бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе
СМИ: бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе - РИА Новости, 19.10.2023
СМИ: бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе
Военнослужащие ВСУ жалуются, что военно-врачебные комиссии на Украине признают условно годными к службе инвалидов и раненых, которых затем отправляют их на... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:17
2023-10-19T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
артемовск
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/95/1044949581_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_796c88c2c63ea908bc9229d2e83982b1.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ жалуются, что военно-врачебные комиссии на Украине признают условно годными к службе инвалидов и раненых, которых затем отправляют их на фронт, пишет в четверг украинское издание "Страна". В своем Telegram-канале издание опубликовало видеообращение бойца ВСУ. В нем он утверждает, что в боевых действиях участвует уже пять лет и нуждается в операции. Однако, по его словам, военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к службе, и его снова отправляют на фронт. "Нас перевели в 23 бригаду. Всех больных, кто лежит на госпитализации раненый, их снимают с госпитализации и всех бросают под Бахмут (так на Украине называют город Артемовск в ДНР – ред.). На костылях, с имплантами пришли в боевые батальоны… Мне нужна операция, мне отказали. Я звонил на горячую линию в минобороны, генштаб", - говорит в своем обращении военнослужащий. По его словам, в ведомствах, куда он обращался, ему не помогли. Имя бойца не называется. Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Издание Ukrainian Military Pages 3 сентября сообщало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231019/nekhvatka-1903834681.html
https://ria.ru/20231019/kotly-1903761812.html
артемовск
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/95/1044949581_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_4f18e378e751d9e7e58385a6934c45a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, артемовск, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе

"Страна": бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в медиабанк
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ жалуются, что военно-врачебные комиссии на Украине признают условно годными к службе инвалидов и раненых, которых затем отправляют их на фронт, пишет в четверг украинское издание "Страна".
В своем Telegram-канале издание опубликовало видеообращение бойца ВСУ. В нем он утверждает, что в боевых действиях участвует уже пять лет и нуждается в операции. Однако, по его словам, военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к службе, и его снова отправляют на фронт.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
"И близко не могут": в Британии раскрыли главный просчет ВСУ против России
Вчера, 13:57
«
"Нас перевели в 23 бригаду. Всех больных, кто лежит на госпитализации раненый, их снимают с госпитализации и всех бросают под Бахмут (так на Украине называют город Артемовск в ДНР – ред.). На костылях, с имплантами пришли в боевые батальоны… Мне нужна операция, мне отказали. Я звонил на горячую линию в минобороны, генштаб", - говорит в своем обращении военнослужащий. По его словам, в ведомствах, куда он обращался, ему не помогли. Имя бойца не называется.
Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Издание Ukrainian Military Pages 3 сентября сообщало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ
Вчера, 10:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала