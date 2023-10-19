https://ria.ru/20231019/sklady-1903960240.html

ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии

ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии - РИА Новости, 19.10.2023

ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии

ВКС России нанесли авиационные удары по подземным складам террористов, в которых хранились снаряды для РСЗО и материальные средства, сообщил замруководителя... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:53

2023-10-19T22:53

2023-10-19T22:53

в мире

идлиб (мухафаза)

россия

латакия (город)

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли авиационные удары по подземным складам террористов, в которых хранились снаряды для РСЗО и материальные средства, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Ввиду непрекращающихся провокаций террористических группировок, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооруженных формирований. В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО", - заявил Кулить на брифинге. Контр-адмирал также сообщил, что трое сирийских военных получили ранения в результате обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Идлиб – восемь обстрелов, в провинции Латакия – четыре обстрела. Ранение получили трое сирийских военнослужащих", - добавил Кулить.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20230822/siriya-1891619014.html

https://ria.ru/20231016/siriya-1903198989.html

идлиб (мухафаза)

россия

латакия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, идлиб (мухафаза), россия, латакия (город), воздушно-космические силы россии