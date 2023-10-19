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ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии
ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии - РИА Новости, 19.10.2023
ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии
ВКС России нанесли авиационные удары по подземным складам террористов, в которых хранились снаряды для РСЗО и материальные средства, сообщил замруководителя... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:53
2023-10-19T22:53
2023-10-19T22:53
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли авиационные удары по подземным складам террористов, в которых хранились снаряды для РСЗО и материальные средства, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Ввиду непрекращающихся провокаций террористических группировок, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооруженных формирований. В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО", - заявил Кулить на брифинге. Контр-адмирал также сообщил, что трое сирийских военных получили ранения в результате обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Идлиб – восемь обстрелов, в провинции Латакия – четыре обстрела. Ранение получили трое сирийских военнослужащих", - добавил Кулить.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20230822/siriya-1891619014.html
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в мире, идлиб (мухафаза), россия, латакия (город), воздушно-космические силы россии
В мире, Идлиб (мухафаза), Россия, Латакия (город), Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии
ЦПВС: ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Идлибе