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ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии - РИА Новости, 19.10.2023
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22:53 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/sklady-1903960240.html
ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии
ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии - РИА Новости, 19.10.2023
ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии
ВКС России нанесли авиационные удары по подземным складам террористов, в которых хранились снаряды для РСЗО и материальные средства, сообщил замруководителя... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:53
2023-10-19T22:53
в мире
идлиб (мухафаза)
россия
латакия (город)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли авиационные удары по подземным складам террористов, в которых хранились снаряды для РСЗО и материальные средства, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Ввиду непрекращающихся провокаций террористических группировок, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооруженных формирований. В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО", - заявил Кулить на брифинге. Контр-адмирал также сообщил, что трое сирийских военных получили ранения в результате обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*.&quot;За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок &quot;Джебхат Ан-Нусра&quot;* и &quot;Исламская партия Туркестана&quot;*: в провинции Идлиб – восемь обстрелов, в провинции Латакия – четыре обстрела. Ранение получили трое сирийских военнослужащих&quot;, - добавил Кулить.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20230822/siriya-1891619014.html
https://ria.ru/20231016/siriya-1903198989.html
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в мире, идлиб (мухафаза), россия, латакия (город), воздушно-космические силы россии
В мире, Идлиб (мухафаза), Россия, Латакия (город), Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии

ЦПВС: ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Идлибе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли авиационные удары по подземным складам террористов, в которых хранились снаряды для РСЗО и материальные средства, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"Ввиду непрекращающихся провокаций террористических группировок, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооруженных формирований. В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО", - заявил Кулить на брифинге.
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Контр-адмирал также сообщил, что трое сирийских военных получили ранения в результате обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*.
«

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Идлиб – восемь обстрелов, в провинции Латакия – четыре обстрела. Ранение получили трое сирийских военнослужащих", - добавил Кулить.

* Террористическая группировка, запрещенная в России
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В миреИдлиб (мухафаза)РоссияЛатакия (город)Воздушно-космические силы России
 
 
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