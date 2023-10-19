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В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом и Кораном - РИА Новости, 19.10.2023
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21:59 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/siriets-1903953447.html
В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом и Кораном
В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом и Кораном - РИА Новости, 19.10.2023
В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом и Кораном
В Греции в церкви Святого Пантелемона задержали сирийца с ножом и Кораном, при задержании он начал кричал "Аллаху Акбар", сообщает новостной портал "Прото... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T21:59
2023-10-19T21:59
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АФИНЫ, 19 окт - РИА Новости. В Греции в церкви Святого Пантелемона задержали сирийца с ножом и Кораном, при задержании он начал кричал "Аллаху Акбар", сообщает новостной портал "Прото тема". Церковь расположена в Афинах недалеко от Национального археологического музея, район вокруг церкви также носит название святого – Агиос Пантелеймонас. "Церковный сторож увидел, что мужчина ведет себя странно, и сообщил об этом полиции и попросил проверить подозрительного человека. Когда полиция прибыла на место, мужчина оказал сопротивление и начал кричать "Аллаху Акбар", и бойцам Группы по предупреждению и пресечению преступлений пришлось обездвижить его. При нем был рюкзак, в котором были найдены нож и Коран", - сообщает портал. По его данным, задержанный – 24-летний сириец. В прошлом его задерживали за то, что он зашёл в церковь и начал читать Коран. Мужчина ранее проходил психиатрическую экспертизу, но его задержание не было признано необходимым. "Мужчину доставили в местное отделение полиции, расследование продолжается", - сообщает портал. В Греции усилены меры безопасности после обострения обстановки на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231018/muzhchina-1903720272.html
https://ria.ru/20231019/aktsiya-1903952750.html
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в мире, афины, греция, ближний восток
В мире, Афины, Греция, Ближний Восток
В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом и Кораном

В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом, кричавшего "Аллаху Акбар"

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 19 окт - РИА Новости. В Греции в церкви Святого Пантелемона задержали сирийца с ножом и Кораном, при задержании он начал кричал "Аллаху Акбар", сообщает новостной портал "Прото тема".
Церковь расположена в Афинах недалеко от Национального археологического музея, район вокруг церкви также носит название святого – Агиос Пантелеймонас.
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У синагоги в Каннах мужчина с ножом пытался напасть на прохожего
18 октября, 23:41
«
"Церковный сторож увидел, что мужчина ведет себя странно, и сообщил об этом полиции и попросил проверить подозрительного человека. Когда полиция прибыла на место, мужчина оказал сопротивление и начал кричать "Аллаху Акбар", и бойцам Группы по предупреждению и пресечению преступлений пришлось обездвижить его. При нем был рюкзак, в котором были найдены нож и Коран", - сообщает портал.
По его данным, задержанный – 24-летний сириец. В прошлом его задерживали за то, что он зашёл в церковь и начал читать Коран. Мужчина ранее проходил психиатрическую экспертизу, но его задержание не было признано необходимым.
«
"Мужчину доставили в местное отделение полиции, расследование продолжается", - сообщает портал.
В Греции усилены меры безопасности после обострения обстановки на Ближнем Востоке.
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