https://ria.ru/20231019/siriets-1903953447.html

В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом и Кораном

В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом и Кораном - РИА Новости, 19.10.2023

В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом и Кораном

В Греции в церкви Святого Пантелемона задержали сирийца с ножом и Кораном, при задержании он начал кричал "Аллаху Акбар", сообщает новостной портал "Прото... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T21:59

2023-10-19T21:59

2023-10-19T21:59

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АФИНЫ, 19 окт - РИА Новости. В Греции в церкви Святого Пантелемона задержали сирийца с ножом и Кораном, при задержании он начал кричал "Аллаху Акбар", сообщает новостной портал "Прото тема". Церковь расположена в Афинах недалеко от Национального археологического музея, район вокруг церкви также носит название святого – Агиос Пантелеймонас. "Церковный сторож увидел, что мужчина ведет себя странно, и сообщил об этом полиции и попросил проверить подозрительного человека. Когда полиция прибыла на место, мужчина оказал сопротивление и начал кричать "Аллаху Акбар", и бойцам Группы по предупреждению и пресечению преступлений пришлось обездвижить его. При нем был рюкзак, в котором были найдены нож и Коран", - сообщает портал. По его данным, задержанный – 24-летний сириец. В прошлом его задерживали за то, что он зашёл в церковь и начал читать Коран. Мужчина ранее проходил психиатрическую экспертизу, но его задержание не было признано необходимым. "Мужчину доставили в местное отделение полиции, расследование продолжается", - сообщает портал. В Греции усилены меры безопасности после обострения обстановки на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231018/muzhchina-1903720272.html

https://ria.ru/20231019/aktsiya-1903952750.html

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в мире, афины, греция, ближний восток