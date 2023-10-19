https://ria.ru/20231019/siriets-1903953447.html
В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом и Кораном
В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом и Кораном - РИА Новости, 19.10.2023
В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом и Кораном
В Греции в церкви Святого Пантелемона задержали сирийца с ножом и Кораном, при задержании он начал кричал "Аллаху Акбар", сообщает новостной портал "Прото... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T21:59
2023-10-19T21:59
2023-10-19T21:59
в мире
афины
греция
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg
АФИНЫ, 19 окт - РИА Новости. В Греции в церкви Святого Пантелемона задержали сирийца с ножом и Кораном, при задержании он начал кричал "Аллаху Акбар", сообщает новостной портал "Прото тема". Церковь расположена в Афинах недалеко от Национального археологического музея, район вокруг церкви также носит название святого – Агиос Пантелеймонас. "Церковный сторож увидел, что мужчина ведет себя странно, и сообщил об этом полиции и попросил проверить подозрительного человека. Когда полиция прибыла на место, мужчина оказал сопротивление и начал кричать "Аллаху Акбар", и бойцам Группы по предупреждению и пресечению преступлений пришлось обездвижить его. При нем был рюкзак, в котором были найдены нож и Коран", - сообщает портал. По его данным, задержанный – 24-летний сириец. В прошлом его задерживали за то, что он зашёл в церковь и начал читать Коран. Мужчина ранее проходил психиатрическую экспертизу, но его задержание не было признано необходимым. "Мужчину доставили в местное отделение полиции, расследование продолжается", - сообщает портал. В Греции усилены меры безопасности после обострения обстановки на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231018/muzhchina-1903720272.html
https://ria.ru/20231019/aktsiya-1903952750.html
афины
греция
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59a2867e6645d77e55d4ae5dcf7b269e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, греция, ближний восток
В мире, Афины, Греция, Ближний Восток
В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом и Кораном
В церкви в Афинах задержали сирийца с ножом, кричавшего "Аллаху Акбар"