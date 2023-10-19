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"Второй раз". Немцы поставили Шольца на место после резких слов о Путине
"Второй раз". Немцы поставили Шольца на место после резких слов о Путине - РИА Новости, 19.10.2023
"Второй раз". Немцы поставили Шольца на место после резких слов о Путине
Пользователи соцсети X из Германии раскритиковали канцлера страны Олафа Шольца, обвинившего Владимира Путина в неискренности. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:52
2023-10-19T17:52
2023-10-19T17:58
политика
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олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X из Германии раскритиковали канцлера страны Олафа Шольца, обвинившего Владимира Путина в неискренности.Ранее российский лидер, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, подчеркнул необходимость избегать жертв среди мирного населения и призвал остановить кровопролитие. Шольц счел его слова "циничными"."Более чем цинично то, что ваше клоунское правительство до сих пор не ушло в отставку", — ответил ему Bukki."Цинично то, что федеральное правительство поставляет оружие и игнорирует все свидетельства о военных преступлениях на Украине. Украина также использует немецкое оружие для ежедневных бомбардировок мирных жителей", — напомнил Gert Ewen Ungar."Ну вот опять. Германия оказалась на неправильной стороне истории дважды за 50 лет", — посетовала Flavia."Более чем возмутительно, что ты не сидишь в тюрьме как преступник и сознательно разрушаешь жизни миллионов людей, поддерживая фашистов и массовых убийц на Украине", — заявил Andreas Friedl."Когда вы подадите в отставку?" — задался вопросом jobuartist.Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что Москва бережно относится к населению Украины, в отличие от киевского руководства, которое поставило задачу создать на территории республики анти-Россию. Киевским властям безразлична судьба собственного народа, поэтому их националистические вооруженные формирования и иностранные наемники прикрываются гражданским населением как живым щитом, отметил российский лидер.
https://ria.ru/20231019/izrail-1903823004.html
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политика, германия, россия, олаф шольц, владимир путин
Политика, Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Пользователи соцсети X
из Германии раскритиковали канцлера страны Олафа Шольца, обвинившего Владимира Путина в неискренности.
Ранее российский лидер, комментируя конфликт на Ближнем Востоке
, подчеркнул необходимость избегать жертв среди мирного населения и призвал остановить кровопролитие. Шольц счел его слова "циничными".
«
"Более чем цинично то, что ваше клоунское правительство до сих пор не ушло в отставку", — ответил ему Bukki.
"Цинично то, что федеральное правительство поставляет оружие и игнорирует все свидетельства о военных преступлениях на Украине
. Украина также использует немецкое оружие для ежедневных бомбардировок мирных жителей", — напомнил Gert Ewen Ungar.
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"Ну вот опять. Германия оказалась на неправильной стороне истории дважды за 50 лет", — посетовала Flavia.
"Более чем возмутительно, что ты не сидишь в тюрьме как преступник и сознательно разрушаешь жизни миллионов людей, поддерживая фашистов и массовых убийц на Украине", — заявил Andreas Friedl.
"Когда вы подадите в отставку?" — задался вопросом jobuartist.
Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что Москва бережно относится к населению Украины, в отличие от киевского руководства, которое поставило задачу создать на территории республики анти-Россию. Киевским властям безразлична судьба собственного народа, поэтому их националистические вооруженные формирования и иностранные наемники прикрываются гражданским населением как живым щитом, отметил российский лидер.
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