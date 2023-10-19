https://ria.ru/20231019/sholts-1903915190.html

"Второй раз". Немцы поставили Шольца на место после резких слов о Путине

"Второй раз". Немцы поставили Шольца на место после резких слов о Путине - РИА Новости, 19.10.2023

"Второй раз". Немцы поставили Шольца на место после резких слов о Путине

Пользователи соцсети X из Германии раскритиковали канцлера страны Олафа Шольца, обвинившего Владимира Путина в неискренности. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:52

2023-10-19T17:52

2023-10-19T17:58

политика

германия

россия

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X из Германии раскритиковали канцлера страны Олафа Шольца, обвинившего Владимира Путина в неискренности.Ранее российский лидер, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, подчеркнул необходимость избегать жертв среди мирного населения и призвал остановить кровопролитие. Шольц счел его слова "циничными"."Более чем цинично то, что ваше клоунское правительство до сих пор не ушло в отставку", — ответил ему Bukki."Цинично то, что федеральное правительство поставляет оружие и игнорирует все свидетельства о военных преступлениях на Украине. Украина также использует немецкое оружие для ежедневных бомбардировок мирных жителей", — напомнил Gert Ewen Ungar."Ну вот опять. Германия оказалась на неправильной стороне истории дважды за 50 лет", — посетовала Flavia."Более чем возмутительно, что ты не сидишь в тюрьме как преступник и сознательно разрушаешь жизни миллионов людей, поддерживая фашистов и массовых убийц на Украине", — заявил Andreas Friedl."Когда вы подадите в отставку?" — задался вопросом jobuartist.Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что Москва бережно относится к населению Украины, в отличие от киевского руководства, которое поставило задачу создать на территории республики анти-Россию. Киевским властям безразлична судьба собственного народа, поэтому их националистические вооруженные формирования и иностранные наемники прикрываются гражданским населением как живым щитом, отметил российский лидер.

https://ria.ru/20231019/izrail-1903823004.html

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политика, германия, россия, олаф шольц, владимир путин