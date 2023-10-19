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Глава Србиягаза прокомментировал акциз на газ из России - РИА Новости, 19.10.2023
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13:52 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/serbiya-1903833095.html
Глава Србиягаза прокомментировал акциз на газ из России
Глава Србиягаза прокомментировал акциз на газ из России - РИА Новости, 19.10.2023
Глава Србиягаза прокомментировал акциз на газ из России
Введение Болгарией акциза на транзит газа из РФ является попыткой Запада "наказать" Россию из-за Украины, а также продвинуть в регионе свой сжиженный природный... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:52
2023-10-19T13:52
экономика
болгария
сербия
венгрия
душан баятович
николай денков
румен радев
газпром
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БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Введение Болгарией акциза на транзит газа из РФ является попыткой Запада "наказать" Россию из-за Украины, а также продвинуть в регионе свой сжиженный природный газ (СПГ) в ущерб странам Европы, заявил глава Србиягаза Душан Баятович. Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке. Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз". Президент Сербии Александр Вучич в среду отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа, по его словам, "происходят странные вещи". Он уточнил, что сербские запасы дизеля достаточны для 65 дней снабжения, нефти - для 73 дней, Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме около 700 миллионов кубометров. По словам Баятовича, "здесь у нас есть две вещи, во-первых, это некое "наказание" России" из-за Украины. "И интересно, что это приняла не Европейская комиссия (ЕК), но закон приняла Болгария. Во-вторых – это некое продвижение СПГ, и это абсолютно политическая мера. Это дискриминационная мера на рынке, и не существует условий для того, чтобы она была введена", - цитирует главу Србиягаза агентство Танюг. "Этой дискриминационной мерой "наказываются" и Сербия, Венгрия и часть потребителей в Австрии и Словении". – заявил Баятович. По его данным, сейчас цена газа на границе на входе в Сербию составляет около 300 евро за тысячу кубометров, но в случае предложенного введения акциза в размере 30% возникает вопрос, кто будет это оплачивать. "Ведутся какие-то игры, вероятно, со стороны США и ЕК, но не понимаю, почему наказывают европейские страны. Если дойдет до того, что "Газпром" не заплатит этих сто евро (на тысячу кубов – ред.), тогда скажут, что не уплачен акциз и транспортировка газа не может быть продолжена, это страшная ситуация для всей юго-восточной Европы", - подчеркнул гендиректор сербской госкомпании и добавил, что переговоры по этой проблеме продолжаются. При этом он уточнил, что соединительный газопровод Ниш-Димитровград для поставок в Сербию СПГ из терминалов в Греции и азербайджанского газа будет технически завершен в конце октября. Ожидается, что "с коллегами из Болгарии с 1 ноября будем в состоянии пустить газ", добавил он. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали накануне в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран и является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии, а также "противоречит европейской солидарности".
https://ria.ru/20231018/vuchich-1903532156.html
https://ria.ru/20231017/gaz-1903428772.html
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экономика, болгария, сербия, венгрия, душан баятович, николай денков, румен радев, газпром, еврокомиссия
Экономика, Болгария, Сербия, Венгрия, Душан Баятович, Николай Денков, Румен Радев, Газпром, Еврокомиссия
Глава Србиягаза прокомментировал акциз на газ из России

Глава Србиягаза назвал акциз на газ попыткой Запада наказать Россию

© AP Photo / Darko VojinovicСербский флаг на газовой трубе
Сербский флаг на газовой трубе - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербский флаг на газовой трубе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Введение Болгарией акциза на транзит газа из РФ является попыткой Запада "наказать" Россию из-за Украины, а также продвинуть в регионе свой сжиженный природный газ (СПГ) в ущерб странам Европы, заявил глава Србиягаза Душан Баятович.
Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке. Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит российского газа
18 октября, 10:22
Президент Сербии Александр Вучич в среду отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа, по его словам, "происходят странные вещи". Он уточнил, что сербские запасы дизеля достаточны для 65 дней снабжения, нефти - для 73 дней, Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме около 700 миллионов кубометров.
По словам Баятовича, "здесь у нас есть две вещи, во-первых, это некое "наказание" России" из-за Украины. "И интересно, что это приняла не Европейская комиссия (ЕК), но закон приняла Болгария. Во-вторых – это некое продвижение СПГ, и это абсолютно политическая мера. Это дискриминационная мера на рынке, и не существует условий для того, чтобы она была введена", - цитирует главу Србиягаза агентство Танюг.
"Этой дискриминационной мерой "наказываются" и Сербия, Венгрия и часть потребителей в Австрии и Словении". – заявил Баятович.
По его данным, сейчас цена газа на границе на входе в Сербию составляет около 300 евро за тысячу кубометров, но в случае предложенного введения акциза в размере 30% возникает вопрос, кто будет это оплачивать.
"Ведутся какие-то игры, вероятно, со стороны США и ЕК, но не понимаю, почему наказывают европейские страны. Если дойдет до того, что "Газпром" не заплатит этих сто евро (на тысячу кубов – ред.), тогда скажут, что не уплачен акциз и транспортировка газа не может быть продолжена, это страшная ситуация для всей юго-восточной Европы", - подчеркнул гендиректор сербской госкомпании и добавил, что переговоры по этой проблеме продолжаются.
При этом он уточнил, что соединительный газопровод Ниш-Димитровград для поставок в Сербию СПГ из терминалов в Греции и азербайджанского газа будет технически завершен в конце октября. Ожидается, что "с коллегами из Болгарии с 1 ноября будем в состоянии пустить газ", добавил он.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали накануне в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран и является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии, а также "противоречит европейской солидарности".
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Венгрия и Сербия пообещали Болгарии ответ на поднятие платы за транзит газа
17 октября, 18:13
 
ЭкономикаБолгарияСербияВенгрияДушан БаятовичНиколай ДенковРумен РадевГазпромЕврокомиссия
 
 
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