https://ria.ru/20231019/serbiya-1903833095.html

Глава Србиягаза прокомментировал акциз на газ из России

Глава Србиягаза прокомментировал акциз на газ из России - РИА Новости, 19.10.2023

Глава Србиягаза прокомментировал акциз на газ из России

Введение Болгарией акциза на транзит газа из РФ является попыткой Запада "наказать" Россию из-за Украины, а также продвинуть в регионе свой сжиженный природный... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:52

2023-10-19T13:52

2023-10-19T13:52

экономика

болгария

сербия

венгрия

душан баятович

николай денков

румен радев

газпром

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БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Введение Болгарией акциза на транзит газа из РФ является попыткой Запада "наказать" Россию из-за Украины, а также продвинуть в регионе свой сжиженный природный газ (СПГ) в ущерб странам Европы, заявил глава Србиягаза Душан Баятович. Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке. Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз". Президент Сербии Александр Вучич в среду отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа, по его словам, "происходят странные вещи". Он уточнил, что сербские запасы дизеля достаточны для 65 дней снабжения, нефти - для 73 дней, Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме около 700 миллионов кубометров. По словам Баятовича, "здесь у нас есть две вещи, во-первых, это некое "наказание" России" из-за Украины. "И интересно, что это приняла не Европейская комиссия (ЕК), но закон приняла Болгария. Во-вторых – это некое продвижение СПГ, и это абсолютно политическая мера. Это дискриминационная мера на рынке, и не существует условий для того, чтобы она была введена", - цитирует главу Србиягаза агентство Танюг. "Этой дискриминационной мерой "наказываются" и Сербия, Венгрия и часть потребителей в Австрии и Словении". – заявил Баятович. По его данным, сейчас цена газа на границе на входе в Сербию составляет около 300 евро за тысячу кубометров, но в случае предложенного введения акциза в размере 30% возникает вопрос, кто будет это оплачивать. "Ведутся какие-то игры, вероятно, со стороны США и ЕК, но не понимаю, почему наказывают европейские страны. Если дойдет до того, что "Газпром" не заплатит этих сто евро (на тысячу кубов – ред.), тогда скажут, что не уплачен акциз и транспортировка газа не может быть продолжена, это страшная ситуация для всей юго-восточной Европы", - подчеркнул гендиректор сербской госкомпании и добавил, что переговоры по этой проблеме продолжаются. При этом он уточнил, что соединительный газопровод Ниш-Димитровград для поставок в Сербию СПГ из терминалов в Греции и азербайджанского газа будет технически завершен в конце октября. Ожидается, что "с коллегами из Болгарии с 1 ноября будем в состоянии пустить газ", добавил он. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали накануне в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран и является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии, а также "противоречит европейской солидарности".

https://ria.ru/20231018/vuchich-1903532156.html

https://ria.ru/20231017/gaz-1903428772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, болгария, сербия, венгрия, душан баятович, николай денков, румен радев, газпром, еврокомиссия