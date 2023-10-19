https://ria.ru/20231019/sapery-1903896229.html
Киев заявил о начале бесплатного обучения на саперов, в том числе инвалидов
Киев заявил о начале бесплатного обучения на саперов, в том числе инвалидов - РИА Новости, 19.10.2023
Киев заявил о начале бесплатного обучения на саперов, в том числе инвалидов
Министерство экономики Украины объявило о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны, саперов в том числе будут готовить из... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:50
2023-10-19T16:50
2023-10-19T16:52
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министерство экономики Украины объявило о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны, саперов в том числе будут готовить из лиц с ограниченными возможностями. "Государственная служба занятости (ГСЗ) увеличила перечень профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований. Теперь возможно обучение по профессии сапер", - говорится в публикации на сайте украинского Министерства экономики. Сообщается, что обучение будет проводиться на базе восьми учебных заведений. Отдельно обговариваются категории граждан, которым доступно бесплатное обучение: внутренние переселенцы, участники боевых действий, лица уволенные с военной службы, лица старше 45 лет, лица, получившие ранения в ходе боевых действий, лица с инвалидностью, а также лица, в отношении которых был установлен факт лишения свободы в ходе боевых действий. Общим для всех категорий требованием является наличие профессионально-технического, специального или высшего образования. Как отметили в Минэкономики, с начала 2023 года ваучер на бесплатное обучение получили уже более 15 тысяч граждан.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Киев заявил о начале бесплатного обучения на саперов, в том числе инвалидов
Минэкономики: на Украине будут бесплатно учить на саперов, в том числе инвалидов
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министерство экономики Украины объявило о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны, саперов в том числе будут готовить из лиц с ограниченными возможностями.
«
"Государственная служба занятости (ГСЗ) увеличила перечень профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований. Теперь возможно обучение по профессии сапер", - говорится в публикации на сайте украинского Министерства экономики.
Сообщается, что обучение будет проводиться на базе восьми учебных заведений. Отдельно обговариваются категории граждан, которым доступно бесплатное обучение: внутренние переселенцы, участники боевых действий, лица уволенные с военной службы, лица старше 45 лет, лица, получившие ранения в ходе боевых действий, лица с инвалидностью, а также лица, в отношении которых был установлен факт лишения свободы в ходе боевых действий.
Общим для всех категорий требованием является наличие профессионально-технического, специального или высшего образования. Как отметили в Минэкономики, с начала 2023 года ваучер на бесплатное обучение получили уже более 15 тысяч граждан.
СМИ: бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе