https://ria.ru/20231019/sanktsii-1903928580.html
СМИ рассказали, к чему привели антимонопольные санкции ЕС против Google
СМИ рассказали, к чему привели антимонопольные санкции ЕС против Google - РИА Новости, 19.10.2023
СМИ рассказали, к чему привели антимонопольные санкции ЕС против Google
Антимонопольные санкции ЕС против Google привели к росту популярности поисковой системы "Яндекс" у европейских пользователей смартфонов на платформе Android,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:43
2023-10-19T18:43
2023-10-19T18:43
экономика
технологии
чехия
италия
германия
маргарет вестагер
google
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:113:3076:1843_1920x0_80_0_0_3e51ece616a55899cc276214783d8608.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Антимонопольные санкции ЕС против Google привели к росту популярности поисковой системы "Яндекс" у европейских пользователей смартфонов на платформе Android, передает агентство Блумберг. "Рост (популярности - ред.) Яндекс последовал за антимонопольным постановлением ЕС, которое привело к тому, что Google... предложила пользователям смартфонов на операционной системе Android выбор конкурирующих приложений для поиска в интернете", - пишет агентство. Отмечается, что пользователи смартфонов на платформе Android в 23 европейских странах могут выбирать Яндекс в качестве основной поисковой системы. Агентство приводит данные с веб-сайта Android, согласно которым поисковик "Яндекс" вошел в пятерку самых популярных вариантов в Германии, Италии, Чехии и Дании. В июне вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер сообщала, что ЕК уведомила Google о нарушениях компанией правил конкуренции в сфере интернет-рекламы. Ранее СМИ писали, что антимонопольные регуляторы Евросоюза изучают возможность потребовать от Google разделения рекламно-технологического подразделения в рамках новой антимонопольной жалобы. Чиновники ЕС, по данным СМИ, рассматривают возможность предписать Google продать некоторые части своего рекламно-технологического бизнеса.
https://ria.ru/20231018/google-1903621898.html
чехия
италия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_4bce9b3f19b709820063451c127dff25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, чехия, италия, германия, маргарет вестагер, google, яндекс, евросоюз
Экономика, Технологии, Чехия, Италия, Германия, Маргарет Вестагер, Google, Яндекс, Евросоюз
СМИ рассказали, к чему привели антимонопольные санкции ЕС против Google
Блумберг: антимонопольные санкции против Google популяризировали Яндекс в ЕС