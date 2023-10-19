https://ria.ru/20231019/sanktsii-1903928580.html

СМИ рассказали, к чему привели антимонопольные санкции ЕС против Google

СМИ рассказали, к чему привели антимонопольные санкции ЕС против Google - РИА Новости, 19.10.2023

СМИ рассказали, к чему привели антимонопольные санкции ЕС против Google

Антимонопольные санкции ЕС против Google привели к росту популярности поисковой системы "Яндекс" у европейских пользователей смартфонов на платформе Android,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:43

2023-10-19T18:43

2023-10-19T18:43

экономика

технологии

чехия

италия

германия

маргарет вестагер

google

яндекс

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Антимонопольные санкции ЕС против Google привели к росту популярности поисковой системы "Яндекс" у европейских пользователей смартфонов на платформе Android, передает агентство Блумберг. "Рост (популярности - ред.) Яндекс последовал за антимонопольным постановлением ЕС, которое привело к тому, что Google... предложила пользователям смартфонов на операционной системе Android выбор конкурирующих приложений для поиска в интернете", - пишет агентство. Отмечается, что пользователи смартфонов на платформе Android в 23 европейских странах могут выбирать Яндекс в качестве основной поисковой системы. Агентство приводит данные с веб-сайта Android, согласно которым поисковик "Яндекс" вошел в пятерку самых популярных вариантов в Германии, Италии, Чехии и Дании. В июне вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер сообщала, что ЕК уведомила Google о нарушениях компанией правил конкуренции в сфере интернет-рекламы. Ранее СМИ писали, что антимонопольные регуляторы Евросоюза изучают возможность потребовать от Google разделения рекламно-технологического подразделения в рамках новой антимонопольной жалобы. Чиновники ЕС, по данным СМИ, рассматривают возможность предписать Google продать некоторые части своего рекламно-технологического бизнеса.

https://ria.ru/20231018/google-1903621898.html

чехия

италия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, чехия, италия, германия, маргарет вестагер, google, яндекс, евросоюз