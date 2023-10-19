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СМИ рассказали, к чему привели антимонопольные санкции ЕС против Google - РИА Новости, 19.10.2023
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18:43 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/sanktsii-1903928580.html
СМИ рассказали, к чему привели антимонопольные санкции ЕС против Google
СМИ рассказали, к чему привели антимонопольные санкции ЕС против Google - РИА Новости, 19.10.2023
СМИ рассказали, к чему привели антимонопольные санкции ЕС против Google
Антимонопольные санкции ЕС против Google привели к росту популярности поисковой системы "Яндекс" у европейских пользователей смартфонов на платформе Android,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:43
2023-10-19T18:43
экономика
технологии
чехия
италия
германия
маргарет вестагер
google
яндекс
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Антимонопольные санкции ЕС против Google привели к росту популярности поисковой системы "Яндекс" у европейских пользователей смартфонов на платформе Android, передает агентство Блумберг. "Рост (популярности - ред.) Яндекс последовал за антимонопольным постановлением ЕС, которое привело к тому, что Google... предложила пользователям смартфонов на операционной системе Android выбор конкурирующих приложений для поиска в интернете", - пишет агентство. Отмечается, что пользователи смартфонов на платформе Android в 23 европейских странах могут выбирать Яндекс в качестве основной поисковой системы. Агентство приводит данные с веб-сайта Android, согласно которым поисковик "Яндекс" вошел в пятерку самых популярных вариантов в Германии, Италии, Чехии и Дании. В июне вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер сообщала, что ЕК уведомила Google о нарушениях компанией правил конкуренции в сфере интернет-рекламы. Ранее СМИ писали, что антимонопольные регуляторы Евросоюза изучают возможность потребовать от Google разделения рекламно-технологического подразделения в рамках новой антимонопольной жалобы. Чиновники ЕС, по данным СМИ, рассматривают возможность предписать Google продать некоторые части своего рекламно-технологического бизнеса.
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экономика, технологии, чехия, италия, германия, маргарет вестагер, google, яндекс, евросоюз
Экономика, Технологии, Чехия, Италия, Германия, Маргарет Вестагер, Google, Яндекс, Евросоюз
СМИ рассказали, к чему привели антимонопольные санкции ЕС против Google

Блумберг: антимонопольные санкции против Google популяризировали Яндекс в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Антимонопольные санкции ЕС против Google привели к росту популярности поисковой системы "Яндекс" у европейских пользователей смартфонов на платформе Android, передает агентство Блумберг.
«
"Рост (популярности - ред.) Яндекс последовал за антимонопольным постановлением ЕС, которое привело к тому, что Google... предложила пользователям смартфонов на операционной системе Android выбор конкурирующих приложений для поиска в интернете", - пишет агентство.
Отмечается, что пользователи смартфонов на платформе Android в 23 европейских странах могут выбирать Яндекс в качестве основной поисковой системы. Агентство приводит данные с веб-сайта Android, согласно которым поисковик "Яндекс" вошел в пятерку самых популярных вариантов в Германии, Италии, Чехии и Дании.
В июне вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер сообщала, что ЕК уведомила Google о нарушениях компанией правил конкуренции в сфере интернет-рекламы. Ранее СМИ писали, что антимонопольные регуляторы Евросоюза изучают возможность потребовать от Google разделения рекламно-технологического подразделения в рамках новой антимонопольной жалобы. Чиновники ЕС, по данным СМИ, рассматривают возможность предписать Google продать некоторые части своего рекламно-технологического бизнеса.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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18 октября, 15:06
 
ЭкономикаТехнологииЧехияИталияГерманияМаргарет ВестагерGoogleЯндексЕвросоюз
 
 
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