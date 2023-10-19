Рейтинг@Mail.ru
Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 19.10.2023 (обновлено: 10:49 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/sanktsii-1903739059.html
Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД
Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД - РИА Новости, 19.10.2023
Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД
Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД, указав в качестве причины угрозы "ядерного распространения" для региональной и... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T06:29
2023-10-19T10:49
иран
канада
тегеран (город)
в мире
дональд трамп
нед прайс
жозеп боррель
совет евросоюза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810924356_0:136:3153:1910_1920x0_80_0_0_1d5848f6b2b3ec6ebaabbe797aaf3e19.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД, указав в качестве причины угрозы "ядерного распространения" для региональной и международной безопасности, следует из заявления, опубликованного канадским МИД. Санкции ООН, связанные с баллистическими ракетами Ирана, по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделки") истекли 18 октября. Во вторник, за день до этой даты, Совет Евросоюза выпустил пресс-релиз, в котором подтвердил, что сохранит эти санкции, так как считает, что Тегеран не соблюдает СВПД. Согласно заявлению, Канада продолжит применение ограничений по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), истекших 18 октября. "Поскольку опасения, связанные с ядерной программой Ирана, сохраняются, Канада осуществляет эти действия в координации с Евросоюзом, Соединенным Королевством и США, чтобы гарантировать, что вместе мы можем продолжить оказывать давление на иранский режим за его ядерную программу и программу баллистических ракет, а также распространение беспилотных летательных аппаратов. Этот пакет нацелен на 18 лиц и 56 организаций, участвующих в деятельности, которая содействует, поддерживает, обеспечивает финансирование, способствует или может способствовать чувствительной с точки зрения распространения ядерной деятельности Ирана", - говорится в заявлении. Как отмечается, этот пакет также нацелен на бывших или нынешних высокопоставленных чиновников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним организаций. Уточняется, что эти действия Канада предпринимает "в координации с ЕС, Великобританией и США". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. В середине сентября 2023 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана после 18 октября 2023 года, так как они считают, что Тегеран не выполняет условий сделки по ядерной программе. В частности, главы МИД заявили, что с 2019 года Иран не соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий, это не было урегулировано в рамках механизма по разрешению разногласий.
https://ria.ru/20231018/izrail-1903654383.html
https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825685935.html
https://ria.ru/20231012/sanktsii-1902165160.html
иран
канада
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810924356_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_17cad4e3b770011dac1c3a015321b884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, канада, тегеран (город), в мире, дональд трамп, нед прайс, жозеп боррель, совет евросоюза, оон, евросоюз
Иран, Канада, Тегеран (город), В мире, Дональд Трамп, Нед Прайс, Жозеп Боррель, Совет Евросоюза, ООН, Евросоюз
Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД

Канада ввела санкции против Ирана взамен истекших по условиям СВПД

© AP Photo / Vahid SalemiОбразцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД, указав в качестве причины угрозы "ядерного распространения" для региональной и международной безопасности, следует из заявления, опубликованного канадским МИД.
Санкции ООН, связанные с баллистическими ракетами Ирана, по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделки") истекли 18 октября. Во вторник, за день до этой даты, Совет Евросоюза выпустил пресс-релиз, в котором подтвердил, что сохранит эти санкции, так как считает, что Тегеран не соблюдает СВПД.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля
18 октября, 17:04
Согласно заявлению, Канада продолжит применение ограничений по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), истекших 18 октября.
"Поскольку опасения, связанные с ядерной программой Ирана, сохраняются, Канада осуществляет эти действия в координации с Евросоюзом, Соединенным Королевством и США, чтобы гарантировать, что вместе мы можем продолжить оказывать давление на иранский режим за его ядерную программу и программу баллистических ракет, а также распространение беспилотных летательных аппаратов. Этот пакет нацелен на 18 лиц и 56 организаций, участвующих в деятельности, которая содействует, поддерживает, обеспечивает финансирование, способствует или может способствовать чувствительной с точки зрения распространения ядерной деятельности Ирана", - говорится в заявлении.
Как отмечается, этот пакет также нацелен на бывших или нынешних высокопоставленных чиновников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним организаций.
Уточняется, что эти действия Канада предпринимает "в координации с ЕС, Великобританией и США".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
МИД Ирана осудил санкции Канады против части иранских СМИ
21 октября 2022, 15:00
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
В середине сентября 2023 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана после 18 октября 2023 года, так как они считают, что Тегеран не выполняет условий сделки по ядерной программе. В частности, главы МИД заявили, что с 2019 года Иран не соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий, это не было урегулировано в рамках механизма по разрешению разногласий.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Иран позитивно оценил опыт России в борьбе с санкциями Запада
12 октября, 07:04
 
ИранКанадаТегеран (город)В миреДональд ТрампНед ПрайсЖозеп БоррельСовет ЕвросоюзаООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала