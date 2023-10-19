https://ria.ru/20231019/sanktsii-1903739059.html

Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД

Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД - РИА Новости, 19.10.2023

Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД

Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД, указав в качестве причины угрозы "ядерного распространения" для региональной и... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T06:29

2023-10-19T06:29

2023-10-19T10:49

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД, указав в качестве причины угрозы "ядерного распространения" для региональной и международной безопасности, следует из заявления, опубликованного канадским МИД. Санкции ООН, связанные с баллистическими ракетами Ирана, по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделки") истекли 18 октября. Во вторник, за день до этой даты, Совет Евросоюза выпустил пресс-релиз, в котором подтвердил, что сохранит эти санкции, так как считает, что Тегеран не соблюдает СВПД. Согласно заявлению, Канада продолжит применение ограничений по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), истекших 18 октября. "Поскольку опасения, связанные с ядерной программой Ирана, сохраняются, Канада осуществляет эти действия в координации с Евросоюзом, Соединенным Королевством и США, чтобы гарантировать, что вместе мы можем продолжить оказывать давление на иранский режим за его ядерную программу и программу баллистических ракет, а также распространение беспилотных летательных аппаратов. Этот пакет нацелен на 18 лиц и 56 организаций, участвующих в деятельности, которая содействует, поддерживает, обеспечивает финансирование, способствует или может способствовать чувствительной с точки зрения распространения ядерной деятельности Ирана", - говорится в заявлении. Как отмечается, этот пакет также нацелен на бывших или нынешних высокопоставленных чиновников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним организаций. Уточняется, что эти действия Канада предпринимает "в координации с ЕС, Великобританией и США". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. В середине сентября 2023 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана после 18 октября 2023 года, так как они считают, что Тегеран не выполняет условий сделки по ядерной программе. В частности, главы МИД заявили, что с 2019 года Иран не соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий, это не было урегулировано в рамках механизма по разрешению разногласий.

https://ria.ru/20231018/izrail-1903654383.html

https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825685935.html

https://ria.ru/20231012/sanktsii-1902165160.html

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тегеран (город)

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иран, канада, тегеран (город), в мире, дональд трамп, нед прайс, жозеп боррель, совет евросоюза, оон, евросоюз