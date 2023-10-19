https://ria.ru/20231019/sanktsii-1903728717.html

Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснется замороженных активов

Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснется замороженных активов - РИА Новости, 19.10.2023

Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснется замороженных активов

Ослабление американских санкций против Венесуэлы не касается замороженных активов и нефтяной компании CITGO, сообщили в администрации США. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T02:16

2023-10-19T02:16

2023-10-19T02:16

венесуэла

сша

pdvsa

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Ослабление американских санкций против Венесуэлы не касается замороженных активов и нефтяной компании CITGO, сообщили в администрации США. "Это не касается юридических процедур, связанных с судебным процессом о банкротстве CITGO, как и замороженных активов Венесуэлы в США и других юрисдикциях", - сообщил высокопоставленный представитель администрации. Он подчеркнул, что процесс снятия санкций обратим, если Венесуэла не выполнит обязательств по проведению выборов. Ранее минфин США сообщил о выпуске генлицензии, разрешающей на шесть месяцев некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, а также с государственной золотодобывающей компанией Minerven. Также минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, а также долговыми обязательствами и акциями PDVSA.

https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902392029.html

венесуэла

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венесуэла, сша, pdvsa