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В Санкт-Петербурге соревнуются лучшие строители из 40 стран - РИА Новости, 19.10.2023
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14:52 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/sankt-peterburg-1903855322.html
В Санкт-Петербурге соревнуются лучшие строители из 40 стран
В Санкт-Петербурге соревнуются лучшие строители из 40 стран - РИА Новости, 19.10.2023
В Санкт-Петербурге соревнуются лучшие строители из 40 стран
В Санкт-Петербурге на площадке "Экспофорума" стартовал III Международный строительный чемпионат (МСЧ). РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:52
2023-10-19T14:52
санкт-петербург
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
газпром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на площадке "Экспофорума" стартовал III Международный строительный чемпионат (МСЧ). Среди организаторов события – Минстрой России, Госкорпорация "Росатом", президентская платформа "Россия – страна возможностей", ПАО "Газпром" и правительство Санкт-Петербурга. В мероприятии принимают участие представители 40 иностранных государств, в том числе стран-членов СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН. Это крупное отраслевое событие – центр притяжения для представителей строительной сферы, экспертов, органов власти, молодых специалистов, школьников и студентов. МСЧ ежегодно проходит в разных регионах страны. В 2021 году площадки работали в Сочи, в 2022 году – в Казани. Город проведения определяют по результатам конкурса регионов и утверждают в рамках заседания Федерального оргкомитета под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. В этом году мероприятие принимает Санкт-Петербург – родной город одного из соорганизаторов конкурса, компании "Газстройпром" (ГСП). Как сообщают организаторы, основная тема строительного чемпионата – "Технологии нового времени". Соревнования МСЧ проходят по 25 индивидуальным и командным номинациям, разделенным на три блока: строительство, проектирование и управление проектом. Также "Газпром" организовал две новые номинации: "Пусконаладочные работы" и "Машинисты дорожно-строительной техники". Соревноваться будут четыре категории участников: представители организаций, независимые, студенты и школьники. Производственные и сервисные компании "Газстройпрома" составляют значительную часть единой команды "Газпрома" (всего 285 работников), которая выступит в 24 номинациях. "В этом году отбор участников в единую команду "Газпрома" был очень серьезным. Самым масштабным этапом стал организованный "Газстройпромом" фестиваль профессий "Строй-Герой" в Томске. В нем приняли участие около 500 конкурсантов из более, чем 30 дочерних и подрядных организаций, работающих на возведении объектов ПАО "Газпром". В финал пробились лучшие из лучших, элита нефтегазового строительства. Я желаю всем достойно сражаться за себя, свою компанию и нашу общую команду!" – сказал генеральный директор АО "Газстройпром" Николай Ткаченко. В финале выступит рекордное количество участников: более 1000 конкурсантов из России и зарубежных стран. Их мастерство оценят около 350 экспертов. Общий призовой фонд чемпионата превышает 53 миллиона рублей, из них 14,1 миллиона рублей – фонд Студенческой лиги, 1,2 миллиона рублей – фонд Школьной лиги. Соревнования в рамках Школьной лиги на чемпионате проходят впервые. Победители получат не только денежный приз, но и дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в ведущие вузы России. Также на чемпионате идет активная деловая программа: VII Международная конференция "Развитие института строительной экспертизы", II Евразийский строительный конгресс и Международный саммит по развитию строительной отрасли. Всего планируется порядка 70 мероприятий, которые разделены на восемь треков: стратегический, международный, научный, молодежный, профессиональный, технологический, региональный и бизнес-трек. В рамках события организованы заседания рабочих групп по строительству, инфраструктуре и ЖКХ, а также другие экспертные сессии, среди которых и специальные мероприятия ГСП. Также для гостей чемпионата работает выставка достижений лидеров строительной отрасли, в том числе и два стенда "Газстройпром".
https://radiosputnik.ria.ru/20231018/monastyr-1903668575.html
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96
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60
санкт-петербург, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Санкт-Петербург, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Газпром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

В Санкт-Петербурге соревнуются лучшие строители из 40 стран

© Фото предоставлено "Газстройпром"В Санкт-Петербурге соревнуются лучшие строители из 40 стран
В Санкт-Петербурге соревнуются лучшие строители из 40 стран
© Фото предоставлено "Газстройпром"
В Санкт-Петербурге соревнуются лучшие строители из 40 стран
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на площадке "Экспофорума" стартовал III Международный строительный чемпионат (МСЧ).
Среди организаторов события – Минстрой России, Госкорпорация "Росатом", президентская платформа "Россия – страна возможностей", ПАО "Газпром" и правительство Санкт-Петербурга. В мероприятии принимают участие представители 40 иностранных государств, в том числе стран-членов СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН. Это крупное отраслевое событие – центр притяжения для представителей строительной сферы, экспертов, органов власти, молодых специалистов, школьников и студентов.
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МСЧ ежегодно проходит в разных регионах страны. В 2021 году площадки работали в Сочи, в 2022 году – в Казани. Город проведения определяют по результатам конкурса регионов и утверждают в рамках заседания Федерального оргкомитета под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. В этом году мероприятие принимает Санкт-Петербург – родной город одного из соорганизаторов конкурса, компании "Газстройпром" (ГСП).
Как сообщают организаторы, основная тема строительного чемпионата – "Технологии нового времени". Соревнования МСЧ проходят по 25 индивидуальным и командным номинациям, разделенным на три блока: строительство, проектирование и управление проектом. Также "Газпром" организовал две новые номинации: "Пусконаладочные работы" и "Машинисты дорожно-строительной техники".
© Фото предоставлено "Газстройпром"В Санкт-Петербурге соревнуются лучшие строители из 40 стран
В Санкт-Петербурге соревнуются лучшие строители из 40 стран
© Фото предоставлено "Газстройпром"
В Санкт-Петербурге соревнуются лучшие строители из 40 стран
Соревноваться будут четыре категории участников: представители организаций, независимые, студенты и школьники. Производственные и сервисные компании "Газстройпрома" составляют значительную часть единой команды "Газпрома" (всего 285 работников), которая выступит в 24 номинациях.
"В этом году отбор участников в единую команду "Газпрома" был очень серьезным. Самым масштабным этапом стал организованный "Газстройпромом" фестиваль профессий "Строй-Герой" в Томске. В нем приняли участие около 500 конкурсантов из более, чем 30 дочерних и подрядных организаций, работающих на возведении объектов ПАО "Газпром". В финал пробились лучшие из лучших, элита нефтегазового строительства. Я желаю всем достойно сражаться за себя, свою компанию и нашу общую команду!" – сказал генеральный директор АО "Газстройпром" Николай Ткаченко.
В финале выступит рекордное количество участников: более 1000 конкурсантов из России и зарубежных стран. Их мастерство оценят около 350 экспертов. Общий призовой фонд чемпионата превышает 53 миллиона рублей, из них 14,1 миллиона рублей – фонд Студенческой лиги, 1,2 миллиона рублей – фонд Школьной лиги. Соревнования в рамках Школьной лиги на чемпионате проходят впервые. Победители получат не только денежный приз, но и дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в ведущие вузы России.
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Также на чемпионате идет активная деловая программа: VII Международная конференция "Развитие института строительной экспертизы", II Евразийский строительный конгресс и Международный саммит по развитию строительной отрасли. Всего планируется порядка 70 мероприятий, которые разделены на восемь треков: стратегический, международный, научный, молодежный, профессиональный, технологический, региональный и бизнес-трек. В рамках события организованы заседания рабочих групп по строительству, инфраструктуре и ЖКХ, а также другие экспертные сессии, среди которых и специальные мероприятия ГСП. Также для гостей чемпионата работает выставка достижений лидеров строительной отрасли, в том числе и два стенда "Газстройпром".
 
Санкт-ПетербургМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ГазпромГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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