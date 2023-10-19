https://ria.ru/20231019/rusofobiya-1903735759.html

Россия на заседании ООН уличила Латвию в проведении русофобского курса

Россия на заседании ООН уличила Латвию в проведении русофобского курса - РИА Новости, 19.10.2023

Россия на заседании ООН уличила Латвию в проведении русофобского курса

Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский уличил Ригу в проведении русофобского курса после того, как представительница Латвии пыталась... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T04:55

2023-10-19T04:55

2023-10-19T06:27

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ООН, 19 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский уличил Ригу в проведении русофобского курса после того, как представительница Латвии пыталась голословно обвинить Москву в якобы использовании информации в качестве "инструмента российских боевых операций". На заседании Четвертого комитета ГА ООН представительница Латвии, не приведя никаких доказательств, заявила, что "Россия распространяет массивную дезинформацию в том числе в ООН". По ее мнению, информация используется в качестве "инструмента российских боевых операций". Она также обвинила Москву в пропаганде и манипуляции информацией. "Хотели бы ответить представителю Латвии, которая весьма пассионарно вещала о якобы "информационной агрессии" России, пытаясь проповедовать на весь мир, как нужно соблюдать свободу СМИ", - отреагировал Стржижовский. "Так вот, хотели бы напомнить уважаемой представительнице Латвии, что 28 сентября парламент ее страны одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке. В русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса там, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке", - указал он. По его словам, показательно, что подобные действия "предпринимаются в стране, где русский язык, один из официальных языков ООН, является основным средством общения для 40% населения". "Как циничная насмешка над взятыми на себя Латвией обязательствами в области защиты прав человека выглядит то, что упомянутое решение принято в Международный день всеобщего доступа к информации. Вот такие "поборники" свободы и мира пытаются здесь менторствовать и зазывают под свои знамена. К счастью, их воз и ныне там", - заключил Стржижовский.

https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

https://ria.ru/20231007/zakharova-1901089935.html

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латвия, россия, рига, федор стржижовский, оон, в мире