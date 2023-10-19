https://ria.ru/20231019/rosfinmonitoring-1903964119.html

Группа финразведок мира "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга

Группа финразведок мира "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга - РИА Новости, 19.10.2023

Группа финразведок мира "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга

Объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира "Эгмонт" заявило, что приостановило членство Росфинмониторинга. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T23:36

2023-10-19T23:36

2023-10-19T23:36

украина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира "Эгмонт" заявило, что приостановило членство Росфинмониторинга. Как отмечается, группа обеспокоена последствиями конфликта на Украине. "Для поддержания репутации группы "Эгмонт" в глобальном пространстве и обеспечения единства экосистемы и защиты других интересов и целей группы главы ПФР стран группы в ходе виртуальной встречи 18 октября 2023 года решили: приостановить членство Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" на срок, необходимый для защиты ее интересов и обеспечения достижения ее целей", - говорится в коммюнике. Группа "Эгмонт" называет своей задачей обеспечить площадку для эффективного взаимодействия подразделений финансовой разведки во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации направленных на это внутренних программ.

https://ria.ru/20230307/neglyad-1856277227.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), пенсионный фонд рф