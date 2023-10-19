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Группа финразведок мира "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга - РИА Новости, 19.10.2023
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23:36 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/rosfinmonitoring-1903964119.html
Группа финразведок мира "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга
Группа финразведок мира "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга - РИА Новости, 19.10.2023
Группа финразведок мира "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга
Объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира "Эгмонт" заявило, что приостановило членство Росфинмониторинга. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:36
2023-10-19T23:36
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира "Эгмонт" заявило, что приостановило членство Росфинмониторинга. Как отмечается, группа обеспокоена последствиями конфликта на Украине. "Для поддержания репутации группы "Эгмонт" в глобальном пространстве и обеспечения единства экосистемы и защиты других интересов и целей группы главы ПФР стран группы в ходе виртуальной встречи 18 октября 2023 года решили: приостановить членство Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" на срок, необходимый для защиты ее интересов и обеспечения достижения ее целей", - говорится в коммюнике. Группа "Эгмонт" называет своей задачей обеспечить площадку для эффективного взаимодействия подразделений финансовой разведки во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации направленных на это внутренних программ.
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украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), пенсионный фонд рф
Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Пенсионный фонд РФ
Группа финразведок мира "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга

Группа финансовых разведок мира Эгмонт приостановила членство Росфинмониторинга

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира "Эгмонт" заявило, что приостановило членство Росфинмониторинга.
Как отмечается, группа обеспокоена последствиями конфликта на Украине.
«
"Для поддержания репутации группы "Эгмонт" в глобальном пространстве и обеспечения единства экосистемы и защиты других интересов и целей группы главы ПФР стран группы в ходе виртуальной встречи 18 октября 2023 года решили: приостановить членство Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" на срок, необходимый для защиты ее интересов и обеспечения достижения ее целей", - говорится в коммюнике.
Группа "Эгмонт" называет своей задачей обеспечить площадку для эффективного взаимодействия подразделений финансовой разведки во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации направленных на это внутренних программ.
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