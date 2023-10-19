https://ria.ru/20231019/rezolyutsiya-1903776016.html

Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине

Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине - РИА Новости, 19.10.2023

Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине

Китай разочарован тем, что США препятствовали принятию СБ ООН проекта резолюции по вопросу Палестины, заявила на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:09

2023-10-19T11:09

2023-10-19T11:09

в мире

китай

сша

палестина

мао нин

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай разочарован тем, что США препятствовали принятию СБ ООН проекта резолюции по вопросу Палестины, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Китай глубоко разочарован тем, что США препятствовали принятию СБ ООН проекта резолюции по вопросу Палестины", - сказала Мао Нин. СБ ООН не принял в понедельник проект гуманитарной резолюции России по Газе и Израилю о прекращении огня. В документе говорилось, что "Совет Безопасности ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Резолюция не набрала необходимых девяти голосов. За документ проголосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались.

https://ria.ru/20231019/ssha-1903759999.html

китай

сша

палестина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сша, палестина, мао нин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году