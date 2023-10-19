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Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине - РИА Новости, 19.10.2023
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11:09 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/rezolyutsiya-1903776016.html
Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине
Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине - РИА Новости, 19.10.2023
Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине
Китай разочарован тем, что США препятствовали принятию СБ ООН проекта резолюции по вопросу Палестины, заявила на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:09
2023-10-19T11:09
в мире
китай
сша
палестина
мао нин
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай разочарован тем, что США препятствовали принятию СБ ООН проекта резолюции по вопросу Палестины, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Китай глубоко разочарован тем, что США препятствовали принятию СБ ООН проекта резолюции по вопросу Палестины", - сказала Мао Нин. СБ ООН не принял в понедельник проект гуманитарной резолюции России по Газе и Израилю о прекращении огня. В документе говорилось, что "Совет Безопасности ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Резолюция не набрала необходимых девяти голосов. За документ проголосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались.
https://ria.ru/20231019/ssha-1903759999.html
китай
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в мире, китай, сша, палестина, мао нин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Китай, США, Палестина, Мао Нин, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине

Китай разочарован тем, что США мешали принятию резолюции в СБ ООН по Палестине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай разочарован тем, что США препятствовали принятию СБ ООН проекта резолюции по вопросу Палестины, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай глубоко разочарован тем, что США препятствовали принятию СБ ООН проекта резолюции по вопросу Палестины", - сказала Мао Нин.
СБ ООН не принял в понедельник проект гуманитарной резолюции России по Газе и Израилю о прекращении огня. В документе говорилось, что "Совет Безопасности ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Резолюция не набрала необходимых девяти голосов. За документ проголосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались.
Джош Пол - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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В миреКитайСШАПалестинаМао НинООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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