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Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине
Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине - РИА Новости, 19.10.2023
Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине
Китай разочарован тем, что США препятствовали принятию СБ ООН проекта резолюции по вопросу Палестины, заявила на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:09
2023-10-19T11:09
2023-10-19T11:09
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палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай разочарован тем, что США препятствовали принятию СБ ООН проекта резолюции по вопросу Палестины, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Китай глубоко разочарован тем, что США препятствовали принятию СБ ООН проекта резолюции по вопросу Палестины", - сказала Мао Нин. СБ ООН не принял в понедельник проект гуманитарной резолюции России по Газе и Израилю о прекращении огня. В документе говорилось, что "Совет Безопасности ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Резолюция не набрала необходимых девяти голосов. За документ проголосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались.
https://ria.ru/20231019/ssha-1903759999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, палестина, мао нин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Китай, США, Палестина, Мао Нин, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине
Китай разочарован тем, что США мешали принятию резолюции в СБ ООН по Палестине