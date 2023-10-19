https://ria.ru/20231019/revolyutsiya-1903712852.html

Над Россией нависла угроза энергодефицита

Над Россией нависла угроза энергодефицита - РИА Новости, 19.10.2023

Над Россией нависла угроза энергодефицита

Как сообщают СМИ, Россия фактически отключила рубильник на одном из важных экспортных маршрутов. Речь идет о перетоках электроэнергии по так называемому... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T08:00

2023-10-19T08:00

2023-10-19T08:48

экономика

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

турция

азербайджан

аналитика

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Как сообщают СМИ, Россия фактически отключила рубильник на одном из важных экспортных маршрутов. Речь идет о перетоках электроэнергии по так называемому грузинскому коридору и далее в Турцию. Ранее, особенно летом, в период пиковых нагрузок из-за аномальной жары, экспорт электричества уже ограничивался, что было связано с необходимостью диспетчеризации энергии из-за выхода из строя ряда трансформаторных и распределительных подстанций. Поскольку сильнее всех от рекордных температур страдали жители и инфраструктура южных регионов, то в их пользу совершенно логично урезались объемы экспорта через ближайшие энергомосты. В частности, в Азербайджан, Южную Осетию и уже упомянутую Грузию.Касательно поставок в Турцию нужно отметить, что эта страна является крупнейшим покупателем российских мегаватт. Но погодные условия и необходимость покрывать внутренние потребности привели к тому, что в период с апреля по июнь к туркам в среднем уходило не более 50 мегаватт днем и порядка 250 мегаватт в ночное время, когда потребление внутри самой России падало. Начиная с июля и далее этот показатель еще более сократился, хотя, по некоторым данным, условия двустороннего контракта подразумевают поставки не менее 700 мегаватт ежесуточно.В качестве критической причины остановки перетоков называется нехватка внутренней генерации. Или по-простому — недостаточное количество (и мощность) собственных, российских электростанций. Те, кто хотя бы немного следит за новостями из мира отечественной энергетики, в этот момент наверняка испытали изрядное удивление. По той причине, что еще совсем недавно, в 2021 году, корпорация "Росатом" публиковала отчет о своей деятельности и прогноз развития, в котором черным по белому говорилось, что строительство новых атомных электростанций в России в ближайшем обозримом будущем не планируется из-за того, что имеет место перепроизводство. То есть Россия производит столько электроэнергии, что ее буквально некуда девать.Нестыковка будет тем более вопиющей, если вспомнить, что буквально пару дней назад по окончании ежегодной "Российской энергетической недели" (РЭН) глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил прессе, что нашей стране не хватает как минимум 30 атомных силовых установок средней и малой мощности. Еще не менее двадцати аналогичных проектов просят реализовать зарубежные покупатели, но речь сегодня не о них.Пока изрядная часть населения планеты завороженно следила за полыхающим калейдоскопом событий последних двух лет, ситуация в отдельно взятой России в корне изменилась.Здесь мы постараемся пояснить суть процессов, что называется, на пальцах с опорой на цифры и математику школьного курса.По итогам 2021 года наша страна израсходовала 1090,4 миллиарда киловатт-часов электричества. В 2022-м, когда началась специальная военная операция, уже 1106,3 миллиарда, то есть чистый прирост потребления составил 15,9 миллиарда киловатт-часов (или 15,9 тераватт-часа). Согласно усредненной мировой статистике, один атомный реактор при полной нагрузке в час вырабатывает 25 миллионов киловатт-часов (25 гигаватт-часов). Высчитываем прогрессию, и выходит, что для получения одного тераватт-часа требуется непрерывная работа одного реактора в течение 40 часов, то есть для покрытия возникшего роста потребления нужно не менее 600 машино-часов.В настоящий момент в России эксплуатируются 11 АЭС, на которых уютно гудят трубной обвязкой и генераторами 37 реакторов. Простейшим делением получаем, что для покрытия пика нужно нарастить производство как минимум на 17 реакторах. Любой мало-мальски сведущий в системной технике человек понимает, что это почти невозможно, так как реакторы не могут постоянно работать на пределе, они требуют маневра мощности, соблюдения топливных циклов и проведения планово-предупредительных ремонтов.Естественно, что электричество в наши розетки поставляют не только атомщики. Есть еще угольные, газовые, мазутные, гидроэлектро- и аккумуляторные станции. Сложность в том, что все они, по сути, становой хребет генерации, главные труженики, которые тоже устают, ломаются, просят отдыха, ремонта и чистки котлов.Россия, которая в 2021-м съела 1090 миллиардов, а произвела 1131 миллиард киловатт-часов электричества и сонно почивала на лаврах энергоизбыточности, под занавес 2023-го с разбегу врезалась в стену дефицита, покрыть который просто нечем, так как по периметру границ расположились соседи, сами готовые купить тысячу-другую мегаватт.А теперь самый главный вопрос: в чем причина скачкообразного роста потребления энергии?Ответ лежит на поверхности — связано это с таким же резким повышением загруженности заводов, фабрик и различных профильных и сопутствующих предприятий, выполняющих заказы в интересах Министерства обороны, фронта и импортозамещения. Выпускающих бинты, патроны, танки, печатающие на 3D-принтерах каркасы и лопасти для FPV-дронов, слаботочные провода для систем управления огнем на кораблях и миллион других продуктов, охватить которые сложно даже самой богатой фантазии. Давно известно, что мы с вами, то есть население, потребляем в своих бытовых нуждах самую малую часть электричества. Значительная ее часть расходуется на работу транспорта и производство товаров первой необходимости. Абсолютное большинство электроэнергии пожирают комбинаты и заводы, особенно тяжелой и средней промышленности. В разных странах, в зависимости от степени индустриализации, на их долю приходится от 60 до 80 процентов расхода, именно поэтому на профессиональном жаргоне они называются якорными потребителями.Искренне надеемся, что в ближайшее время новостями порадуют и энергетики с других направлений. Например, угольщики сообщат, что освоили промышленную технологию котлов с ультрасверхкритическими показателями, а пока порадуемся за наших атомщиков. Алексей Лихачев говорит, что "Росатом" активно готовится к выпуску малых и средних атомных станций (так называемые проекты АСММ), причем их мощность будет подгоняться под конкретные условия региона размещения — от единиц до сотен мегаватт.Как тут не вспомнить русскую народную поговорку, что не было бы счастья, да несчастье помогло.

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

https://ria.ru/20231013/evropa-1902370013.html

https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html

https://ria.ru/20231018/evropa-1903441263.html

россия

турция

азербайджан

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турция, азербайджан, аналитика