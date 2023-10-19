https://ria.ru/20231019/rets-1904068773.html

РЭЦ и Петербург усилят сотрудничество по поддержке регионального бизнеса

РЭЦ и Петербург усилят сотрудничество по поддержке регионального бизнеса - РИА Новости, 20.10.2023

РЭЦ и Петербург усилят сотрудничество по поддержке регионального бизнеса

Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга усилят взаимодействие для реализации... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-19T11:42

2023-10-19T11:42

2023-10-20T11:43

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга усилят взаимодействие для реализации экспортного потенциала местных компаний, сообщает РЭЦ."Соответствующее соглашение о сотрудничестве 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик", - говорится в сообщении.Так, стороны договорились сотрудничать для осуществления таргетированной поддержки региональных компаний и создания комфортных условий для развития их экспортной деятельности, в том числе в рамках разработки мер государственной поддержки.Ключевой предмет соглашения - цифровая интеграция РЭЦ и региона, которая позволит предпринимателям Санкт-Петербурга получать региональные и федеральные меры поддержки и следить за их исполнением в личном кабинете на цифровой платформе "Мой экспорт". Кроме того, будет создан единый каталог федеральных и региональных услуг, благодаря которому компаниям будет проще ориентироваться в мерах поддержки экспорта."Соглашение с Санкт-Петербургом - важный шаг в цепочке мероприятий по интеграции РЭЦ и регионов, которая повысит доступность мер поддержки экспортеров. В частности, бизнес сможет на платформе "Мой экспорт" найти общий список услуг от РЭЦ, министерств и от своего региона. Такой единый каталог услуг для экспортеров Санкт-Петербурга мы планируем запустить уже в ближайшем будущем. Нам важно сделать так, чтобы помощь для решения экспортных задач была доступна каждому и ее было очень легко и удобно находить в одном месте", — сказала Никишина."Санкт–Петербург играет важную роль в экспортной деятельности страны и занимает лидирующие позиции среди регионов. Наши предприятия обладают большим экспортным потенциалом в части поставок за рубеж медицинского оборудования, лекарств, радиоэлектроники, продукции энергомашиностроения, судостроения и много другого. Совместно с РЭЦ мы создаем все необходимые условия для, чтобы выход на экспорт был органичным и логичным элементом бизнес-стратегии наших компаний. Работаем над тем, чтобы взаимоусилить наши меры поддержки, которые помогут экспортерам выйти на внешние рынки и закрепиться на них", - отметил Соловейчик.Напомним, пилотный проект по интеграции Российского экспортного центра с регионами был запущен на ПМЭФ-2023, когда РЭЦ и Московская область подписали соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20231019/rets-1903923155.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина