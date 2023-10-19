https://ria.ru/20231019/rets-1904061998.html

Власть, бизнес и вузы обсудили кадровый голод на форуме "Сделано в России"

Власть, бизнес и вузы обсудили кадровый голод на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023

Власть, бизнес и вузы обсудили кадровый голод на форуме "Сделано в России"

Школа экспорта РЭЦ на Международном экспортном форуме "Сделано в России" провела панельную сессию "Кадровый голод в ВЭД. Диалог бизнеса, вузов и регионов", в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-19T20:35

2023-10-19T20:35

2023-10-20T11:31

экономика

форум "сделано в россии"

российский экспортный центр (рэц)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904048212_0:13:3146:1782_1920x0_80_0_0_fbaa86f2b2751f4dcfffa81519990240.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ на Международном экспортном форуме "Сделано в России" провела панельную сессию "Кадровый голод в ВЭД. Диалог бизнеса, вузов и регионов", в рамках которой участники подняли ряд актуальных вопросов, связанных с подготовкой квалифицированных и практикоориентированных специалистов в сфере ВЭД, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Эксперты обсудили текущие меры и новые решения проблемы кадрового голода, обозначили профессиональные компетенции, которые требуются бизнесу со стороны специалистов в сфере ВЭД, а также затронули аспекты, связанные с трудностями подготовки соответствующих кадров", - говорится в сообщении."Цель у наших коротких и длинных действий – развернуть систему образования к завтрашнему рынку труда, дать возможность выпускникам для успешного трудоустройства и показать перспективы трудной, но хорошо оплачиваемой работы", – отметил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев."В этом году проблема кадрового голода приобрела беспрецедентно острый характер – по результатам последних исследований кадровый дефицит в промышленности составил 35%, рекордный показатель за более чем 25 лет. Особенно актуальна эта проблема для компаний сегмента МСП из российских регионов, которые не обладают ни достаточными ресурсами, ни средствами для подготовки кадров под свои цели и задачи. Поэтому эта сессия призвана обсудить основные боли и потребности каждой из сторон в целях проработки пилотного проекта с вузами для решения проблемы", – подчеркнула гендиректор Школа экспорта РЭЦ Алиса Никитина.Благодаря трехстороннему диалогу всех заинтересованных сторон, бизнес, вузы и органы власти определили потребности друг друга и озвучили взаимные ожидания для решения проблемы кадрового голода.

https://ria.ru/20231019/eksportery-1904026539.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц), россия