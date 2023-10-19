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Власть, бизнес и вузы обсудили кадровый голод на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023
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20:35 19.10.2023 (обновлено: 11:31 20.10.2023)
https://ria.ru/20231019/rets-1904061998.html
Власть, бизнес и вузы обсудили кадровый голод на форуме "Сделано в России"
Власть, бизнес и вузы обсудили кадровый голод на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023
Власть, бизнес и вузы обсудили кадровый голод на форуме "Сделано в России"
Школа экспорта РЭЦ на Международном экспортном форуме "Сделано в России" провела панельную сессию "Кадровый голод в ВЭД. Диалог бизнеса, вузов и регионов", в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-19T20:35
2023-10-20T11:31
экономика
форум "сделано в россии"
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ на Международном экспортном форуме "Сделано в России" провела панельную сессию "Кадровый голод в ВЭД. Диалог бизнеса, вузов и регионов", в рамках которой участники подняли ряд актуальных вопросов, связанных с подготовкой квалифицированных и практикоориентированных специалистов в сфере ВЭД, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Эксперты обсудили текущие меры и новые решения проблемы кадрового голода, обозначили профессиональные компетенции, которые требуются бизнесу со стороны специалистов в сфере ВЭД, а также затронули аспекты, связанные с трудностями подготовки соответствующих кадров", - говорится в сообщении."Цель у наших коротких и длинных действий – развернуть систему образования к завтрашнему рынку труда, дать возможность выпускникам для успешного трудоустройства и показать перспективы трудной, но хорошо оплачиваемой работы", – отметил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев."В этом году проблема кадрового голода приобрела беспрецедентно острый характер – по результатам последних исследований кадровый дефицит в промышленности составил 35%, рекордный показатель за более чем 25 лет. Особенно актуальна эта проблема для компаний сегмента МСП из российских регионов, которые не обладают ни достаточными ресурсами, ни средствами для подготовки кадров под свои цели и задачи. Поэтому эта сессия призвана обсудить основные боли и потребности каждой из сторон в целях проработки пилотного проекта с вузами для решения проблемы", – подчеркнула гендиректор Школа экспорта РЭЦ Алиса Никитина.Благодаря трехстороннему диалогу всех заинтересованных сторон, бизнес, вузы и органы власти определили потребности друг друга и озвучили взаимные ожидания для решения проблемы кадрового голода.
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экономика, форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц), россия
Экономика, Форум "Сделано в России", Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия

Власть, бизнес и вузы обсудили кадровый голод на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастники сессии "Кадровый голод в ВЭД. Диалог бизнеса, вузов и регионов" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Участники сессии Кадровый голод в ВЭД. Диалог бизнеса, вузов и регионов в рамках Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ на Международном экспортном форуме "Сделано в России" провела панельную сессию "Кадровый голод в ВЭД. Диалог бизнеса, вузов и регионов", в рамках которой участники подняли ряд актуальных вопросов, связанных с подготовкой квалифицированных и практикоориентированных специалистов в сфере ВЭД, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Эксперты обсудили текущие меры и новые решения проблемы кадрового голода, обозначили профессиональные компетенции, которые требуются бизнесу со стороны специалистов в сфере ВЭД, а также затронули аспекты, связанные с трудностями подготовки соответствующих кадров", - говорится в сообщении.
Участники международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Лучшие экспортеры России рассказали об опыте работы на внешних рынках
Вчера, 22:15
"Цель у наших коротких и длинных действий – развернуть систему образования к завтрашнему рынку труда, дать возможность выпускникам для успешного трудоустройства и показать перспективы трудной, но хорошо оплачиваемой работы", – отметил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
"В этом году проблема кадрового голода приобрела беспрецедентно острый характер – по результатам последних исследований кадровый дефицит в промышленности составил 35%, рекордный показатель за более чем 25 лет. Особенно актуальна эта проблема для компаний сегмента МСП из российских регионов, которые не обладают ни достаточными ресурсами, ни средствами для подготовки кадров под свои цели и задачи. Поэтому эта сессия призвана обсудить основные боли и потребности каждой из сторон в целях проработки пилотного проекта с вузами для решения проблемы", – подчеркнула гендиректор Школа экспорта РЭЦ Алиса Никитина.
Благодаря трехстороннему диалогу всех заинтересованных сторон, бизнес, вузы и органы власти определили потребности друг друга и озвучили взаимные ожидания для решения проблемы кадрового голода.
 
ЭкономикаФорум "Сделано в России"Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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