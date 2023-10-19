ФТС России рассказала о новых экспортпошлинах на форуме "Сделано в России"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Замглавы ФТС России Елена Ягодкина рассказала о введенных 1 октября 2023 года в России экспортных пошлинах с привязкой к курсу рубля, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"1 октября 2023 года Россия ввела экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. О размере пошлины, текущей правоприменительной практике и практическим кейсам в рамках форума "Сделано в России" поговорили эксперты: замглавы ФТС России Елена Ягодкина, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов, директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Никита Золкин и старший научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных макроэкономических исследований РАНХиГС Галина Баландина", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что участников сессии "Последние тенденции таможенного регулирования в современных условиях: актуальные вопросы и практика" поприветствовал временно исполняющий обязанности руководителя ФТС России Руслан Давыдов. Он анонсировал предстоящий Международный таможенный форум, а также открытие нового центра обработки данных в Твери в начале следующего года.
"Несколько слов скажу о цифровизации - в конце этого года мы сдаём в эксплуатацию новый центр обработки данных в Твери. Построен он в прошлом году, в этом году мы всю начинку там устанавливаем, в декабре сдаем в эксплуатацию… Первый квартал следующего года будет миграция уже баз данных туда и запуск работы центра в Твери", - рассказал Давыдов.
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"Мы с вами живем в новой парадигме, когда у нас введены новые ставки вывозных таможенных пошлин на ряд товаров. Соответственно, в текущих условиях многие компании задают вопросы, как будут исчисляться ставки, в какой момент нужно их оплачивать, что делать, если уже пройдены стадии оформления, но ещё не вывезено. Вопросы задаются по классификации экспортных товаров. Я хотела бы попросить Елену Владимировну дать нам практические разъяснения по текущей ситуации. И рассказать, собственно говоря, теоретическую часть и дать какие-то практические рекомендации бизнесу", - открыла дискуссию модератор сессии, директор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию Российского экспортного центра Ирина Каширина.
Ягодкина, в свою очередь, объяснила, как рассчитывается ставка и как участникам ВЭД сориентироваться в таможенном декларировании с недавних пор. По ее словам, постановление с момента своего вступления в силу касается тех товаров, которые не были вывезены до 1 октября. Исключение составят товары, которые были приняты РЖД на эту дату к перевозке, а также ряд других.
"Данное требование относится ко всем видам декларирования за исключением временного периодического декларирования", - сказала спикер.