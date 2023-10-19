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РЭЦ и АНО "Цифровая экономика" будут совместно развивать экспорт ИТ-услуг - РИА Новости, 19.10.2023
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18:11 19.10.2023 (обновлено: 19:01 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/rets-1903923155.html
РЭЦ и АНО "Цифровая экономика" будут совместно развивать экспорт ИТ-услуг
РЭЦ и АНО "Цифровая экономика" будут совместно развивать экспорт ИТ-услуг - РИА Новости, 19.10.2023
РЭЦ и АНО "Цифровая экономика" будут совместно развивать экспорт ИТ-услуг
Российский экспортный центр и АНО "Цифровая экономика" укрепят сотрудничество для наращивания экспорта ИТ-услуг. Организации будут разрабатывать совместные... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:11
2023-10-19T19:01
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
сергей плуготаренко
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Российский экспортный центр и АНО "Цифровая экономика" укрепят сотрудничество для наращивания экспорта ИТ-услуг. Организации будут разрабатывать совместные инициативы по созданию комфортных условий для ИТ-компаний, выходящих на внешние рынки. Соответствующее соглашение 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.Так, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и АНО "Цифровая экономика" договорились оказывать друг другу консультационную, информационную и экспертную поддержку в области экспорта ИТ-услуг, конгрессно-выставочной деятельности в интересах ИТ-отрасли, а также осуществлять координацию при выработке позиций по вопросам экспорта ИТ-услуг."Российские ИТ-решения уникальные, качественные и могут выдержать конкуренцию с мировыми лидерами на внешних рынках. В лице АНО "Цифровая экономика" Российский экспортный центр приобретает сильного партнера, настоящего эксперта отрасли ИТ. Объединив экспертизу и инструменты Российского экспортного центра и АНО "Цифровая экономика", мы сможем выйти с новыми инициативами по реализации экспортного потенциала российских ИТ-компаний", — отметила Вероника Никишина."В АНО "Цифровая экономика" сосредоточена экспертиза по широкому спектру вопросов связанных с развитием цифровых технологий и цифровой экономики, включая аналитику и продвижение. В рамках этой работы мы осуществили запуск пилотного проекта под названием Центр технологического лидерства – Техлид.рф, среди его задач в том числе оказание содействия в популяризации и продвижении российских цифровых технологий и платформ на международных рынках. Уверен, что Российский экспортный центр станет одним из ключевых партнеров по сотрудничеству в этой области, благодаря его возможностям, мы сможем доносить информацию о передовых российских цифровых решениях и эффективности их практического применения в отраслях экономики до потенциальных покупателей и международных партнеров",— подчеркнул Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), проходит в этом году в 11 раз. Программа включает в себя более 30 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". В главном экспортном форуме страны принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, банков, центров поддержки экспорта, профильных ассоциаций и объединений.Партнеры деловой программы форума — АО "Атомэнергопром" (РОСАТОМ), ОАО "РЖД" и ПАО "СБЕРБАНК". ПАО "НОВАТЭК" — официальный партнер форума.
https://ria.ru/20231019/rets-1903878806.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, сергей плуготаренко
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина, Сергей Плуготаренко

РЭЦ и АНО "Цифровая экономика" будут совместно развивать экспорт ИТ-услуг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко подписывают соглашение о сотрудничестве между АО "Российский экспортный центр" и АНО "Цифровая экономика" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и генеральный директор АНО Цифровая экономика Сергей Плуготаренко подписывают соглашение о сотрудничестве между АО Российский экспортный центр и АНО Цифровая экономика в рамках Международного экспортного форума Сделано в России в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Российский экспортный центр и АНО "Цифровая экономика" укрепят сотрудничество для наращивания экспорта ИТ-услуг. Организации будут разрабатывать совместные инициативы по созданию комфортных условий для ИТ-компаний, выходящих на внешние рынки. Соответствующее соглашение 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.
Так, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и АНО "Цифровая экономика" договорились оказывать друг другу консультационную, информационную и экспертную поддержку в области экспорта ИТ-услуг, конгрессно-выставочной деятельности в интересах ИТ-отрасли, а также осуществлять координацию при выработке позиций по вопросам экспорта ИТ-услуг.
Выставка в рамках форума Сделано в России в московском Манеже - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Вчера, 15:53
"Российские ИТ-решения уникальные, качественные и могут выдержать конкуренцию с мировыми лидерами на внешних рынках. В лице АНО "Цифровая экономика" Российский экспортный центр приобретает сильного партнера, настоящего эксперта отрасли ИТ. Объединив экспертизу и инструменты Российского экспортного центра и АНО "Цифровая экономика", мы сможем выйти с новыми инициативами по реализации экспортного потенциала российских ИТ-компаний", — отметила Вероника Никишина.
"В АНО "Цифровая экономика" сосредоточена экспертиза по широкому спектру вопросов связанных с развитием цифровых технологий и цифровой экономики, включая аналитику и продвижение. В рамках этой работы мы осуществили запуск пилотного проекта под названием Центр технологического лидерства – Техлид.рф, среди его задач в том числе оказание содействия в популяризации и продвижении российских цифровых технологий и платформ на международных рынках. Уверен, что Российский экспортный центр станет одним из ключевых партнеров по сотрудничеству в этой области, благодаря его возможностям, мы сможем доносить информацию о передовых российских цифровых решениях и эффективности их практического применения в отраслях экономики до потенциальных покупателей и международных партнеров",— подчеркнул Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на сессии Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год в рамках международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Вчера, 13:19
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), проходит в этом году в 11 раз. Программа включает в себя более 30 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". В главном экспортном форуме страны принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, банков, центров поддержки экспорта, профильных ассоциаций и объединений.
Партнеры деловой программы форума — АО "Атомэнергопром" (РОСАТОМ), ОАО "РЖД" и ПАО "СБЕРБАНК". ПАО "НОВАТЭК" — официальный партнер форума.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВероника НикишинаСергей Плуготаренко
 
 
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