https://ria.ru/20231019/rets-1903878806.html

Школа экспорта РЭЦ провела Первый студчемпионат ЕАЭС по переговорам

Школа экспорта РЭЦ провела Первый студчемпионат ЕАЭС по переговорам - РИА Новости, 19.10.2023

Школа экспорта РЭЦ провела Первый студчемпионат ЕАЭС по переговорам

В рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" Школа экспорта РЭЦ при поддержке Евразийской экономической комиссии организовала студенческий... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:53

2023-10-19T15:53

2023-10-19T15:54

экономика

россия

форум "сделано в россии"

вероника никишина

алексей оверчук

евразийский экономический союз

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" Школа экспорта РЭЦ при поддержке Евразийской экономической комиссии организовала студенческий чемпионат между лучшими командами ведущих экономических вузов стран ЕАЭС, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Студенческий чемпионат стал уже вторым международным мероприятием, которое Школа экспорта РЭЦ проводит для студентов. В нем приняли участие 6 команд из Российской Федерации, Республики Беларусь и Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.С напутственными словами к участникам турнира обратился заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук."Нужно уметь слушать и уважать своего партнера в переговорах. Мы все разные, и нужно не забывать об этом. Подготовка к переговорам, усердие и труд – ключевые факторы для убеждения в собственных аргументах", - сказал он.В свою очередь генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отметила, что "долго убеждать людей в своей результативности как переговорщика – это бесполезное занятие"."Как о профессионале о вас заговорят, только увидев конкретные результаты. Об этом могу смело говорить, поскольку знаю на примере своего профессионального пути. И я уверена, что опыт, который вы получаете, участвуя в турнире, обязательно вам пригодится. Неважно, какое место займет ваша команда – вы точно останетесь с полезными и рабочими навыками", - сказала глава центра.Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина отметила, что "такой формат мероприятий способствует укреплению и углублению международного сотрудничества между внешнеторговыми партнерами России через реализацию молодежной повестки и активное вовлечение в работу сегодняшнего поколения студентов, которым в ближайшем будущем предстоит определять как политику собственного государства, так и его отношения с другими странами".Директор Департамента протокола и организационного обеспечения, председатель Молодежного совета Евразийской экономической комиссии Данияр Турусбеков обратился к участникам с приветственным словом и отметил, что опыт ведения переговоров, который студенческие команды получат в ходе турнира, пригодится ребятам в будущей профессиональной карьере.В судействе чемпионата приняли участие представители Евразийской экономической комиссии, Группы РЭЦ, тренеры и наставники Школы экспорта РЭЦ, а также действующие предприниматели.По итогам трех раундов переговорных поединков, набрав наибольшее количество баллов, победила команда Байкальского государственного университета.Все участники получили памятные подарки от Школы экспорта РЭЦ и ее партнеров по проведению турнира: Евразийской экономической комиссии, компании ООО "Белёвская пастила", а также интеллектуальные призы – книги по особенностям взаимодействия с Китаем и Турцией от страновых экспертов Школы экспорта РЭЦ – Алексея Маслова и Ивана Стародубцева.

https://ria.ru/20231019/rets-1903824690.html

https://ria.ru/20231019/eksport-1903847477.html

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Артем Смирнов

экономика, россия, форум "сделано в россии", вероника никишина, алексей оверчук, евразийский экономический союз, российский экспортный центр (рэц)