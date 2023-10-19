https://ria.ru/20231019/rets-1903792170.html

РЭЦ: успешный экспорт должна сопровождать развитая торговая инфраструктура

РЭЦ: успешный экспорт должна сопровождать развитая торговая инфраструктура - РИА Новости, 19.10.2023

РЭЦ: успешный экспорт должна сопровождать развитая торговая инфраструктура

Российская продукция несырьевого и неэнергетического сегмента (ННЭ) имеет большой потенциал сбыта на крупнейших рынках дружественных стран, однако для успешного РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:06

2023-10-19T12:06

2023-10-19T12:06

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

владимир ильичев

василий осьмаков

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российская продукция несырьевого и неэнергетического сегмента (ННЭ) имеет большой потенциал сбыта на крупнейших рынках дружественных стран, однако для успешного экспорта нужно развивать и инфраструктуру внешней торговли, заявила глава Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, выступая на сессии "Новая география экспорта. Вызовы и возможности" в рамках форума "Сделано в России"."Чтобы иметь возможность сбывать продукцию, экспортерам часто нужна своя инфраструктура внешней торговли, в прошлом году мы с этим в полный рост столкнулись. Это вызов. В перспективных странах, на рынки которых мы планируем выходить, зачастую для входа на рынок необходимо строить транспортные, складские и распределительные мощности, обеспечивать финансовое обслуживание – страхование, платежи", - сказала Никишина.Кроме того, по ее словам, выстраивание длительных деловых отношений с партнерами из дружественных стран предполагает обеспечение использования товаров российского экспорта сервисными и финансовыми услугами, обучением, совместными проектами в смежных сферах, зачастую промышленной локализации, расширения инфраструктуры на местах – торгово-сервисной, логистической и финансовой."Если попытаться зафиксировать текущий статус, то бизнес точно готов перестраиваться и уже это активно делает. Что касается наиболее перспективных рынков, регионов, субрегионов, то это довольно очевидная история. Это Африка, это Ближний, Средний Восток. Понятно, что с Китаем продолжится наращивание товарооборота. И Латинская Америка здесь также присутствует. То есть, в принципе, все направления понятны. С моей личной, профессиональной точки зрения, больше всего интересна Африка. На мой взгляд, она обладает наиболее низкой базой для наращивания экспорта, но с другой стороны, это самое рисковое направление", - сказал в свою очередь первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.Участники сессии обсудили вопросы изменения в мировой торговле и перестройку глобальных логистических цепочек, которые подтолкнули российскую промышленность и АПК к более активному освоению новых рынков сбыта и поиску новых форматов промышленной и экономической кооперации с дружественными странами.Кроме того, на сессии поговорили о перспективных направлениях российского экспорта, о том, какие особенности и риски существуют сегодня при ведении бизнеса на новых рынках, какие механизмы государственной поддержки экспортеров уже функционируют и какие необходимы в будущем.В обсуждении также приняли участие замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев, замминистра транспорта Валентин Иванов, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, заместитель генерального директора АО "Группа "Синара" Антон Зубихин, а также исполнительный вице-президент Dubai Industrial City - Tecom Group Сауд Осман Абу Аль-Шавареб и другие лица.Подробности смотрите в трансляции сессии на сайте центра и на странице РЭЦ в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20231019/forum-1903779997.html

https://ria.ru/20231018/aktsiya-1903579502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, владимир ильичев, василий осьмаков