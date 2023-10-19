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Патриарх Кирилл заявил, что запрет русской культуры уничтожает УПЦ - РИА Новости, 19.10.2023
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Религия
 
13:55 19.10.2023 (обновлено: 13:57 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/religiya-1903833864.html
Патриарх Кирилл заявил, что запрет русской культуры уничтожает УПЦ
Патриарх Кирилл заявил, что запрет русской культуры уничтожает УПЦ - РИА Новости, 19.10.2023
Патриарх Кирилл заявил, что запрет русской культуры уничтожает УПЦ
Гонение на многовековую русскую культуру, ее отмена – это один из способов уничтожения канонической Украинской православной церкви, заявил патриарх Московский и РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:55
2023-10-19T13:57
московская область (подмосковье)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украинская православная церковь
московский патриархат
русская православная церковь
россия
религия
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МОСКВА, 19 окт- РИА Новости. Гонение на многовековую русскую культуру, ее отмена – это один из способов уничтожения канонической Украинской православной церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. "Во многих странах мира, к сожалению, чада нашей Церкви становятся объектом притеснения и травли за то, что они являются носителями многовековой русской культуры, которая неотделима от наследия российской государственности. Так называемая отмена русской культуры – это беззастенчивая клевета и безнаказанное уничтожение Украинской православной церкви. Это суть способа противопоставить, поссорить тех, кто имеет отношение к единому духовному и культурному наследию", - сказал патриарх. Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в Х раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
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московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев), украинская православная церковь, московский патриархат, русская православная церковь, россия
Московская область (Подмосковье), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Россия, Религия
Патриарх Кирилл заявил, что запрет русской культуры уничтожает УПЦ

Патриарх Кирилл заявил, что запрет многовековой русской культуры уничтожает УПЦ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт- РИА Новости. Гонение на многовековую русскую культуру, ее отмена – это один из способов уничтожения канонической Украинской православной церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
"Во многих странах мира, к сожалению, чада нашей Церкви становятся объектом притеснения и травли за то, что они являются носителями многовековой русской культуры, которая неотделима от наследия российской государственности. Так называемая отмена русской культуры – это беззастенчивая клевета и безнаказанное уничтожение Украинской православной церкви. Это суть способа противопоставить, поссорить тех, кто имеет отношение к единому духовному и культурному наследию", - сказал патриарх.
Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в Х раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
Здание Верховной рады - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ в первом чтении
Вчера, 12:55
 
РелигияМосковская область (Подмосковье)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Украинская православная церковьМосковский ПатриархатРусская православная церковьРоссия
 
 
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