https://ria.ru/20231019/religiya-1903833864.html

Патриарх Кирилл заявил, что запрет русской культуры уничтожает УПЦ

Патриарх Кирилл заявил, что запрет русской культуры уничтожает УПЦ - РИА Новости, 19.10.2023

Патриарх Кирилл заявил, что запрет русской культуры уничтожает УПЦ

Гонение на многовековую русскую культуру, ее отмена – это один из способов уничтожения канонической Украинской православной церкви, заявил патриарх Московский и РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:55

2023-10-19T13:55

2023-10-19T13:57

московская область (подмосковье)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

украинская православная церковь

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русская православная церковь

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религия

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МОСКВА, 19 окт- РИА Новости. Гонение на многовековую русскую культуру, ее отмена – это один из способов уничтожения канонической Украинской православной церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. "Во многих странах мира, к сожалению, чада нашей Церкви становятся объектом притеснения и травли за то, что они являются носителями многовековой русской культуры, которая неотделима от наследия российской государственности. Так называемая отмена русской культуры – это беззастенчивая клевета и безнаказанное уничтожение Украинской православной церкви. Это суть способа противопоставить, поссорить тех, кто имеет отношение к единому духовному и культурному наследию", - сказал патриарх. Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в Х раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

https://ria.ru/20231019/upts-1903808210.html

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московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев), украинская православная церковь, московский патриархат, русская православная церковь, россия