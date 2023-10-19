https://ria.ru/20231019/rebenok-1903788730.html

В Карелии ищут ребенка после видео с душераздирающим криком

В Карелии ищут ребенка после видео с душераздирающим криком - РИА Новости, 19.10.2023

В Карелии ищут ребенка после видео с душераздирающим криком

В Карелии устанавливают местонахождение ребенка после видео в соцсетях с его "душераздирающим" криком. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:52

2023-10-19T11:52

2023-10-19T11:56

происшествия

петрозаводск

республика карелия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. В Карелии устанавливают местонахождение ребенка после видео в соцсетях с его "душераздирающим" криком. Ролик, на котором отчетливо слышны крики ребенка, распространился в соцсетях вечером в среду. "Очень часто просто душераздирающе кричит маленький ребенок и его мать, слышен грохот на весь двор! Я пыталась вычислить квартиру, чтоб вызвать полицию, но по крикам это сделать сложно. Я живу в доме напротив, крики слышны даже у меня в квартире, не выходя на балкон. Очень прошу что-нибудь предпринять, пока она его не убила", — отмечает автор видео. По ее словам, квартира находится в Петрозаводске, на бульваре Интернационалистов, дом 6, корпус 1. "Уже занимаемся, подключил следственный комитет, ищем местонахождение ребёнка. Информацию мне скинули из соцсетей, сразу принял дело в работу", - сказал РИА Новости детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев. Полиция начала процессуальную проверку, устанавливает квартиру, где снято видео. К поискам ребенка подключилась и прокуратура.

https://ria.ru/20231005/spasenie-1900634447.html

петрозаводск

республика карелия

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Кирилл Волков

происшествия, петрозаводск, республика карелия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)