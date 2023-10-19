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"Железный купол" не смог перехватить ракету на севере Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
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19:08 19.10.2023 (обновлено: 19:10 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/raketa-1903934551.html
"Железный купол" не смог перехватить ракету на севере Израиля, сообщили СМИ
"Железный купол" не смог перехватить ракету на севере Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
"Железный купол" не смог перехватить ракету на севере Израиля, сообщили СМИ
Израильской системе ПВО "Железный купол" не удалось перехватить ракету в районе Кирьят-Шмона на севере страны, при ее падении трое израильтян получили ранения,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:08
2023-10-19T19:10
в мире
израиль
ливан
владимир путин
хамас
оон
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Израильской системе ПВО "Железный купол" не удалось перехватить ракету в районе Кирьят-Шмона на севере страны, при ее падении трое израильтян получили ранения, сообщает телеканал i24. &quot;Железному куполу&quot; не удалось перехватить одну ракету во время последнего обстрела севера Израиля. Врачи скорой помощи и парамедики оказывают помощь трем пострадавшим, получившим ранения в результате обстрела&quot;, - говорится в сообщении телеканала. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала около 20 пусков ракет из Ливана и ведет ответный огонь. Позднее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) взяли на себя ответственность за пуск ракет с юга Ливана по Израилю. В последнюю неделю ливанское шиитское движение "Хезболлах" и Израиль регулярно обмениваются обстрелами. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, ливан, владимир путин, хамас, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Железный купол" не смог перехватить ракету на севере Израиля, сообщили СМИ

i24: Железный купол не перехватил ракету на севере Израиля, ранены три человека

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРабота израильской системы ПВО "Железный купол"
Работа израильской системы ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Работа израильской системы ПВО "Железный купол" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Израильской системе ПВО "Железный купол" не удалось перехватить ракету в районе Кирьят-Шмона на севере страны, при ее падении трое израильтян получили ранения, сообщает телеканал i24.
«

"Железному куполу" не удалось перехватить одну ракету во время последнего обстрела севера Израиля. Врачи скорой помощи и парамедики оказывают помощь трем пострадавшим, получившим ранения в результате обстрела", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала около 20 пусков ракет из Ливана и ведет ответный огонь. Позднее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) взяли на себя ответственность за пуск ракет с юга Ливана по Израилю. В последнюю неделю ливанское шиитское движение "Хезболлах" и Израиль регулярно обмениваются обстрелами.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильЛиванВладимир ПутинХАМАСООНХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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